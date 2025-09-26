[헤럴드경제=박연수·강승연 기자] GS25는 아이스크림 ‘메롱바’가 출시 2주 만에 누적 판매수량 80만개를 돌파했다고 26일 밝혔다. 이는 GS25 아이스크림 역사상 최단 기간 판매 기록이다.

메롱바는 ‘메롱’하는 표정을 형상화한 바 타입 아이스크림이다. 시간이 지나도 녹지 않고 젤리로 변하는 것이 특징이다. 이 상품은 국내 출시 전 이색적인 비주얼로 해외 SNS(사회관계망서비스)에서 큰 인기를 끌었다. 이에 GS25는 발 빠르게 상품을 출시해, 국내 젠지세대 수요를 성공적으로 선점했다.

기온이 다소 낮아진 초가을임에도 불구하고 메롱바는 하루 최대 8만개 이상 팔리며 폭발적인 인기를 이어가고 있다. 특히 지난 11일 메롱바 출시 이후 GS25의 바 타입 아이스크림 매출은 전년 동기 대비 80% 이상 증가했다.

이하림 GS리테일 음용식품팀 MD(상품기획자)는 “SNS와 숏폼 트렌드를 기반으로 한 차별화 상품 출시 전략이 전체 카테고리 매출을 견인하고 있다”며 “앞으로도 Z세대 취향과 소비 패턴을 반영한 다양한 혁신적인 상품을 지속적으로 선보일 예정”이라고 말했다.