[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기주택도시공사(GH)는 25일 수원 광교 본사에서 임직원 가족이 함께하는 ‘GH 패밀리데이 PartⅡ:부모초청편’을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 지난 8월 자녀 초청 프로그램에 이은 두 번째 기획아다 직원 부모와 배우자 등 40여 명이 참여해 GH의 일·가정 균형을 함께 모색하고 보다 행복한 일터를 만들고자 마련됐다.

행사 첫 순서인 사옥 라운딩에서는 가족들이 주요 업무 공간과 시설을 둘러보며 직원들의 일터를 체험하는 시간을 가졌고, 이어진 캘리그래피 클래스에서는 가족에게 전하는 메시지를 손글씨로 적어 마음을 나누며 뭉클한 감동을 더했다.

오찬 후 열린 가족 힐링 콘서트에서는 가을 정취와 어울리는 음악 공연과

함께 직원들이 가족에게 미처 전하지 못했던 메시지를 영상으로 전하는 코너도 마련돼 따뜻한 분위기를 자아냈다.

또한 GH 퀴즈와 광교신도시 포토 인증샷 프로그램 등을 통해 가족들이 공사 주요 사업을 쉽고 재미있게 이해할 수 있는 기회도 제공됐다.

김용진 GH 사장은 “한가위를 앞두고 열린 이번 패밀리데이가 직원뿐만 아니라 가족들에게도 특별한 추억과 유대감을 선물했을 것”이라며, “앞으로도 다양한 가족친화 활동을 통해 일과 가정, 삶의 균형을 실현하는 조직문화를 만들어 행복한 일터를 만들고 저출생 문제 해결에도 기여하겠다”고 말했다.

한편 GH는 ‘2024년 경기도 공공기관 고객만족도 조사’ 내부고객만족도 부문 2위를 차지하며 전년 대비 8.8점이 상승하는 성과를 거뒀다.

이를 계기로 직원 행복 증진을 위한 다양한 조직문화 혁신 활동을 이어오고 있으며, 이번 패밀리데이 역시 그 연장선에서 기획됐다. GH는 임직원 대상 행복증진 선호조사, ‘좋은 회사’ 인식조사, 참여형 워크숍 등을 통해 직원 만족도를 높이는 방안을 지속적으로 발굴해 나가고 있다.