[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]중국을 공식 방문 중인 김동연 경기도지사가 25일 중국 상하이도서관을 방문해 경기도서관과 상호 교류 협력을 제안했다.

김동연 지사는 “경기도서관이 한 달 뒤쯤 개관한다. 경기도서관이 해야 할 일 중의 하나가 외국 도서관과의 문화 교류인데 상하이도서관과 첫 해외 교류를 할 수 있도록 함께 노력해 주기 바란다”며 “제가 경기도서관에 주문했던 것은 단순히 책을 보고 대출받고 하는 장소를 뛰어넘어 AI를 비롯한 첨단 기술이 체화되고, 기후, 환경 문제를 실감할 수 있고, 도민들이 함께 모여서 소통하는 장을 만들도록 했는데 그런 점에서 상하이도서관과 좋은 교류의 장을 만들기를 바란다”고 말했다.

이날 김 지사가 제안한 상호 협력안은 ▷인재 양성을 위한 교류제도 마련 ▷온라인 서비스 공동 이용 및 디지털 정보서비스 확대 ▷도서 및 자료 교환 지역과 국가의 경계를 넘는 자료 공유 서비스인 ‘상하이의 창’ 프로젝트 참여 ▷문화교류 프로그램 운영 등이다.

경기도는 지속적인 협력의 의미를 담아 30종 100권의 책을 증정했다. 증정 책에는 노벨문학상을 받은 한강 작가의 ‘채식주의자’, 아동문학의 노벨상이라 불리는 안데르센상을 받은 이수지 작가의 ‘여름이 온다’ 등이 포함됐다.

김 지사는 증정식 인사말을 통해 “경기도가 올해부터 …천 권 읽기… 프로젝트를 한다. 도민들이 책을 산다든지 도서관에서 대출받는다든지 독후감을 쓴다든지 하면 포인트를 주고 그 포인트를 현금화해서 동네 책방에서 책도 살 수 있게끔 하는 독서 장려 캠페인”이라며 “증정하는 100권으로 섹션을 만드실 텐데 그곳에 우리 경기도 천 권 프로젝트를 소개하는 안내문을 붙여주면 좋을 것 같다. 안내문을 해주면 오늘 100권에서부터 시작해서 한국의 대표적인 책 1,000권으로 한국서가가 채워질 수 있도록 하겠다”고 약속했다.

상하이도서관은 2022년 9월 개관했으며, 11만 5000㎡, 지하 2층~지상 7층, 좌석 약 6000석으로 중국 최대 규모 도서관이다. 신축 도서관 중에는 세계에서 가장 크기도 하다. 약 480만 권의 책을 보유하고 있다.

경기도서관은 오는 10월 25일에 수원시 광교 융합타운 내 개관을 앞둔 광역 대표도서관이다. 약 1,230억의 사업비를 투입해 총면적 2만 7775㎡의 지하 4층, 지상 5층 규모로 건립했다. 개방형·융합형 공간을 활용한 복합 문화프로그램을 운영할 뿐만 아니라 도내 2천여 개 도서관의 정책과 협력을 총괄하는 정책도서관의 기능도 수행한다.