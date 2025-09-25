아침 14∼23도·낮 25∼29도

[헤럴드경제=고은결 기자] 금요일인 26일 중부내륙과 경북중·북부내륙은 출근길 짙은 안개로 뒤덮이겠으니 주의가 필요하다.

25일 늦은 밤부터 26일 아침까지 중부내륙과 인천·경기 서해안, 경북중·북부내륙엔 가시거리를 200ｍ 미만으로 줄이는 짙은 안개, 나머지 지역엔 가시거리 1㎞ 미만 안개가 끼겠다.

24∼25일 비가 내려 대기 중 많아진 수증기가 밤사이 기온이 낮아지며 응결해 안개가 생기는 것이다.

기온은 평년기온보다 약간 높은 수준일 것으로 보인다. 전국 아침 최저기온은 14∼23도, 낮 최고기온은 25∼29도일 것으로 예상된다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 18도와 28도, 인천 19도와 26도, 대전 18도와 27도, 광주 22도와 27도, 대구 21도와 29도, 울산 21도와 27도, 부산 23도와 28도다.

남부지방과 제주에는 서해상 정체전선과 이 전선 위에 발달한 저기압의 영향으로 비가 오락가락 이어질 전망이다. 지역별로 전북은 26일 아침, 경남은 오후, 전남과 제주는 밤까지 비가 내리겠다.

앞으로 26일까지 더 내릴 비의 양은 제주와 전남남해안 20∼60㎜, 경남서부남해안 10∼40㎜, 광주·전남(남해안 제외) 5∼40㎜, 부산·울산·경남(서부남해안 제외) 5∼20㎜, 전북 5∼10㎜, 대구·경북남부 5㎜ 미만 정도일 것으로 예상된다.

제주는 해안을 중심으로 한낮 체감온도가 33도 안팎까지 오르는 늦더위가 이어지겠다. 현재 제주 서부·북부·동부·남부 등 산지와 중산간을 제외한 해안에 폭염주의보가 내려진 상태다.