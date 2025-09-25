10월 3일부터 9일까지, 추석 연휴 7일간 종합상황실 운영 물가안정·취약계층 지원·재난대응·공공서비스 제공 등 4대 분야 13개 대책

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 ‘2025년 추석 명절 종합대책’을 마련해 추진한다고 25일 밝혔다. 도는 물가 안정, 취약계층 지원, 재난 대응, 공공서비스 제공 등 4대 분야 13개 세부대책을 통해 도민 생활 불편을 최소화한다는 방침이다.

도는 연휴 기간인 10월 3일부터 9일까지 7일간 종합상황실을 운영한다. 안전·비상의료·교통·상수도급수 등 9개 반으로 구성된 종합상황실은 각종 상황에 신속히 대응하고 도민 편의를 지원한다.

성수품 물가 안정을 위해 지난 9월 17일부터 10월 9일까지 물가안정 특별대책기간을 운영한다. 민관합동 지역물가 안정대책반을 꾸려 현장 점검을 강화하고, 배추·무·사과·소고기·돼지고기·오징어·갈치 등 21개 핵심 품목 가격을 집중 관리한다.

주요 품목 가격 현황은 도 누리집에 공개한다. 또한 소상공인 정책자금 425억 원 지원, 온라인 소비촉진 행사, 전통시장 온누리상품권 환급, 농특산물 직거래장터 개최 등으로 지역 상권 살리기에도 나선다.

취약계층을 위한 지원도 강화한다. 사회복지시설과 독거노인, 북한이탈주민 등에 위문 활동을 벌이고, 결식 우려 아동 2만8500여 명에게 급식을 지원한다. 홀로 사는 어르신을 대상으로 안전 확인을 강화하고, 응급상황 대응을 위한 비상연락체계를 가동한다. 관급공사·용역 임금체불 방지 점검과 신고센터 특별 운영도 함께 추진된다.

재난과 안전 확보를 위해 재난안전상황실은 24시간 운영된다. 도는 재해예방사업장, 다중이용시설, 전통시장 등을 대상으로 특별점검을 벌이고, 응급진료체계를 유지하기 위해 도내 응급의료기관 34곳과 응급실 운영 당직 병·의원 2곳을 24시간 운영한다. 문 여는 병·의원과 약국 명단은 도 누리집에 공개한다. 치안 강화를 위해 자율방범대 순찰과 범죄예방진단팀 중심의 방범시설 점검도 병행한다.

공공서비스는 연휴 기간 차질 없이 제공된다. 도로 환경 정비와 교통시설 점검을 실시하고, 교통상황실을 운영해 귀성객 수송을 지원한다. 시외버스 노선은 152개 임시 증회 및 우회 운행 조치가 이뤄진다. 생활폐기물 수거 대책, 상수도·가스·전기 시설 점검, 가스공급 불편 신고센터 운영 등으로 도민 불편을 최소화할 계획이다.

경남도 관계자는 “추석 명절 종합대책을 철저히 추진해 도민 모두가 따뜻하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.