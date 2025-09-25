상의 “명절 휴무는 길어지고, 상여금 줄어” 설문조사 발표

[헤럴드경제=박대성 기자] 전남 순천지역 주요 사업체는 추석 상여금을 지급하지 않는 것으로 나타났다.

25일 순천상공회의소(회장 이흥우)에 따르면 최근 141개의 관내 주요 기업체를 대상으로 2025년도 추석 명절 휴무 기간과 상여금 지급 현황을 조사한 결과 상여금 지급계획이 있는 기업이 전체의 56%였고, 나머지 44%는 지급하지 않는 것으로 나타났다.

추석 상여금을 지급하는 회사들의 경우 금일봉 형태의 일정 금액을 지급하는 곳이 30.5%로 가장 많았으며, 평균 지급액은 58만여 원으로 집계됐다.

상여금을 지급하지 않는 기업체들은 ▷연봉제 실시로 급여에 포함됐다(14.2%) ▷선물 및 상품권을 지급한다(2.8%) ▷기본급의 일정 비율만큼 상여금으로 지급한다(8.5%) 등으로 조사됐다.

징검다리 연휴인 올 추석 연휴 휴무기간을 보면, 조사에 참여한 141개사 가운데 110개사(78%)가 7일간 휴무할 예정이며, 18개사(약 12.8%)는 8일 이상 휴무한다고 답변했다.

올해 추석 시즌에는 개천절과 한글날, 대체 공휴일이 끼어 있어 지역 기업 상당수는 추석 연휴에 더해 길게는 5일까지 추가로 휴무하며 조업을 중단할 기업체 비중이 10%를 넘어섰다.

다만, 물류 등의 필수업종인 운수업종이나 레저스포츠 업종 등은 별도의 휴무 계획이 없거나 1~2일만 휴무하는 것으로 나타났다.

순천상의 관계자는 “철강·화학 산업의 전례 없는 위기와 내수 한파가 지속되면서 명절 상여금을 지급하는 기업의 비중도 작년 대비 20% 이상 감소했다”고 말했다.