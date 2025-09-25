경주 불국사에서 오는 10월 1일, APEC 2025 본회의(10월 31일)를 한 달 앞둔 사전행사로 불국사 명상음악회가 열린다. 이번 공연은 경제성장 중심의 기존 APEC 담론을 넘어, 정신적 웰빙과 내적 평화라는 새로운 비전을 제시하기 위해 기획됐다.

세계문화유산으로 등재된 불국사에서 열리는 이번 음악회는 APEC 회원국의 외교 사절과 주 요 귀빈들이 참석하는 가운데, APEC 회원국을 비롯한 여러 나라의 유학생들, 다문화 가정, 그 리고 사회적 배려 계층을 초청하여 모두가 어울리는 화합과 치유의 장으로 꾸려질 예정이다.

무대에는 세계적으로 사랑받는 피아니스트 유키 구라모토, 명상음악의 새로운 지평을 열고 있는 홍순지, 클래식 기타리스트 박규희, 핸드팬 연주자 주미란과 Earth 밴드, 해금 연주자 강은일, 그리고 한국 전통 성악 장르인 정가의 하윤주가 함께한다. 각기 다른 음악 세계를 대표하는 최정 상 아티스트들이 한 무대에 어우러지는 것은 흔치 않은 기회로, 관객들에게 황홀하고도 특별한 경험을 선사할 것으로 기대된다.

특히 이번 무대는 불국사의 상징적 공간인 청운교와 백운교 앞마당에서 펼쳐지며, 고즈넉한 가 을밤 정취 속에 울려 퍼질 선율은 마치 신라의 달밤을 떠올리게 하는 감동을 더할 예정이다.

총감독을 맡은 들숨날숨문화원 대표 진영우 감독은 “APEC이 그동안 경제 성장을 이끌어왔다 면, 이제는 우리 모두가 정신적 웰빙과 내적 평화를 고민해야 할 때”라며, “불국사 명상음악회는 그 새로운 비전을 세계와 함께 나누는 자리이며, 앞으로 지속 가능한 국제 문화행사로 발전하길 바란다”고 밝혔다.