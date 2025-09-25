트럼프 집권 2기 백악관 리모델링 추진중 백악관 업무동에 ‘대통령 명예의 거리’ 조성 45, 47대 자신 사진 걸고 가운데에 바이든 빼 바이든 대신 ‘자동 서명기’ 걸고 바이든 조롱

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부가 백악관에 역대 대통령 사진이 나란히 있는 기념 공간을 만들면서 전임 대통령인 조 바이든 전 대통령 대신 ‘자동 서명기’ 사진을 걸었다.

백악관은 24일(현지시간) 엑스(X) 공식 계정에 2개의 사진을 게시했다.

하나는 3개의 사진 액자가 벽에 걸린 것인데, 액자 2개는 45대 및 47대 트럼프 대통령의 액자였고 두 액자의 가운데에는 46대 조 바이든 전 대통령 사진 대신 자동 서명기의 사진이 든 액자가 있었다.

특히 가운데 액자의 사진 속 자동 서명기는 바이전 전 대통령의 서명을 쓰고 있었다.

46대인 바이든 전 대통령의 사진 대신 오토펜이 그의 서명을 쓰고 있는 사진이었다.

또 다른 게시물 속 사진에는 트럼프 대통령이 이 사진을 쳐다보고 있는 모습이 담겼다.

이 사진들은 대통령 집무실(오벌 오피스) 등이 있는 백악관 업무동인 웨스트윙 주랑(柱廊)에 새로 조성된 ‘대통령 명예의 거리’에 걸린 것이다.

바이든 전 대통령의 사진 대신 자동 서명기 사진을 넣은 것은 바이든 전 대통령이 아무 생각 없이 서명만 하는 기계와 같은 역할을 했다는 조롱으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 그간 꾸준히 바이든 전 대통령이 재임 중이던 시절 노령에 따른 인지력 저하 의혹을 부각시킨 바 있다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 6월 바이든 전 대통령의 참모들이 그의 인지력 저하 상황을 악용, 자동 서명기로 바이든 몰래 여러 주요 정책을 시행했다고 의심했다.

그러면서 이에 대한 철저한 조사를 지시하는 행정명령에 서명했다.

이와 관련 바이든 전 대통령은 “분명히 말하지만, 대통령 재임 기간 사면과 행정명령, 입법 등의 결정은 내가 내렸다”고 반박했다.

트럼프 대통령은 집권 2기 취임 이후 대통령 명예의 거리 조성뿐 아니라 로즈가든에 잔디 대신 대리석 등 석재를 깔아 연회장을 만드는 등 백악관 리모델링을 추진하고 있다.

트럼프 대통령은 새로 조성된 로즈가든에 손님들을 초대해 만찬을 주재해왔다.

CNN 방송은 각료들과 백악관 고위 관계자들이 이날 처음으로 대통령 명예의 거리를 관람할 기회를 갖게 될 것이라고 백악관 당국자를 인용, 보도했다.