[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 헌인타운개발㈜과 ‘자산관리 서비스 및 손님 마케팅 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 맺었다고 25일 밝혔다.

이번 협약으로 하나은행은 서울 강남권에 있는 주거단지 ‘르엘 어퍼하우스’ 입주 예정 고객을 대상으로 세무·부동산·금융 상담 등을 아우르는 맞춤형 자산관리 서비스를 지원한다. 헌인타운개발은 갤러리 내에 전용 상담공간 제공과 프라이빗(비공개) 클래스·단독 갤러리 투어 등 서비스를 제공한다.

특히, 하나은행은 클럽원·아트클럽 등 프리미엄 프로그램과 연계해 고객에게 한 차원 높은 금융·문화 경험을 선보일 계획이다.

이번 협약은 일반적인 금융 지원을 넘어서 ‘주거와 자산관리의 융합 모델’을 제시한 것이라고 하나은행은 강조했다.

이은정 하나은행 하나더넥스트본부장은 “하나은행 패밀리오피스와 헌인타운개발의 협력으로 ‘르엘 어퍼하우스’ 입주민들은 최고 수준의 자산관리 노하우와 프리미엄 라이프스타일이 결합된 새로운 가치를 제공받을 수 있을 것”이라며 “앞으로도 손님의 삶 전반을 아우르는 맞춤형 솔루션을 확대하겠다”고 말했다.

한편, 하나은행은 패밀리오피스를 통해 세무·법률·부동산·상속 등 복합적인 자산관리 수요에 적극적으로 대응하고 있다. 고객 필요에 맞춘 금융 컨설팅을 비롯해 가업승계와 글로벌 자산관리까지 고액자산가를 위한 맞춤형 종합 솔루션을 확장하고 있다. 이에 더해 최근 20대에서 40대 초반의 영리치(젊은 부자)와 자녀 세대를 중심으로 한 커뮤니티 구성과 하나금융 ‘Mini-MBA(미니-MBA)’과 등 프로그램도 운영 중이다.