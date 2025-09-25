의류 컬렉션 6종·브롬톤 스페셜 에디션 바이크 공개 29일부터 수도권 주요 대형 쇼핑몰서 팝업 행사

[헤럴드경제=서재근 기자] MINI 코리아가 브리티시 라이프스타일 브랜드 ‘브롬톤 런던’과 협업해 제작한 의류 컬렉션 및 스페셜 에디션 바이크를 선보인다고 25일 밝혔다.

브롬톤 런던은 영국의 프리미엄 접이식 자전거 브랜드 ‘브롬톤’의 헤리티지와 도시형 라이딩 문화를 바탕으로 탄생한 아웃도어 패션 브랜드다.

‘영국에서 온, 도시를 위한’을 콘셉트로 진행된 이번 협업 프로젝트는 MINI와 브롬톤이 공유하는 영국 헤리티지와 도시형 모빌리티의 가치를 기반으로, 고객에게 브랜드의 매력을 전하고 새로운 라이프스타일을 제안하기 위해 기획됐다.

이번 협업으로 선보이는 의류 컬렉션은 MINI의 아이코닉한 디자인과 영국적 감성을 담아, 점프 수트, 셔츠형 재킷, 스웨터, 볼캡 등 일상 속에서 두 브랜드의 개성과 감각을 표현할 수 있는 6종의 제품으로 구성됐다.

함께 공개되는 스페셜 에디션 바이크는 브롬톤의 대표 모델 ‘C-라인’과 ‘P-라인’에 MINI의 상징적인 투톤 배색 ‘레이싱 그린 & 아이보리’, ‘블랙 & 레드’를 적용해 완성됐다.

한편, MINI 코리아와 브롬톤 런던은 협업을 기념해 오는 9월 29일부터 신세계백화점 강남점, 롯데월드몰, 현대백화점 판교점, 롯데 프리미엄 아울렛 의왕점에서 팝업 행사를 개최한다.