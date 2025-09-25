26~27일 태화강체육공원 소통·체험·문화 행사 ‘가득’

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 26일과 27일 태화강체육공원에서 청년의 날 기념 ‘2025 울산청년주간’을 개최한다.

행사는 정책·소통 프로그램으로 ▷공감 200%, 청년 응원 메시지 전달 ‘이야기마당’ ▷내가 제안하는 청년정책 ‘청년정책 제안 경연대회’, 체험·홍보 프로그램으로 ▷고민은 가볍게, 교류는 즐겁게 ‘청년아지트와 상담소’, 문화·참여 프로그램으로 ▷청년 음악인들의 무대 ‘유-스테이지(U-STAGE)’ ▷청년 감성 100% 독립영화 상영 ‘유(U)-청춘독립영화제’ ▷청춘들의 설렘 가득 이색 소개팅 ‘유(U)-하트시그널’이 진행된다. 먹고 즐기고 쉬는 먹거리 트럭과 휴식공간도 마련됐다.

27일 오후 1시 태화강체육공원과 젊음의거리 일원에 진행되는 ‘청년 크루 페스티벌’과도 연계해 풍성한 볼거리, 즐길거리가 있는 문화의 장을 선사한다.

기념식은 27일 오후 6시 김두겸 울산시장과 청년유관기관 및 청년단체, 지역 청년활동가 등 300여 명이 참석한 가운데 청년정책 유공 표창, 청년대표 발언, 기념 공연으로 진행된다.