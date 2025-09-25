최창원 의장 “기업, 지역사회 지속가능성 흔들려…AI가 구세주”

[헤럴드경제=박혜원 기자] SK와 울산상공회의소가 인공지능(AI) 기술을 활용한 지역 제조기업 육성 방안에 대해 논의했다.

25일 SK에 따르면 양 기관은 전날 울산시 울주군 울산전시컨벤션센터(UECO)에서 ‘CONNECTING 울산:기술과 문화로 잇다’를 주제로 ‘2025 울산포럼’을 열고 이같은 내용을 논의했다. 울산포럼은 SK이노베이션 창립 60주년을 맞아 울산의 미래를 함께 고민하자는 최태원 SK그룹 회장 제안으로 시작됐다. 이번 울산포럼은 ‘제조AI 허브 울산’, ‘지역문화 네트워크’ 2개 핵심 세션을 중심으로 진행됐다.

이날 포럼에는 최창원 SK수펙스추구협의회 의장과 김종화 SK에너지 사장 등 SK 최고경영진, 김두겸 울산광역시장, 공진혁 울산광역시의회 의회운영위원장, 이윤철 울산상공회의소 회장, 오연천 울산대학교 총장 등이 참여했다. 또 SK 구성원과 지역 기업인, 소상공인, 시민 등 1900여명이 온·오프라인으로 참여했다.

최 의장은 AI 기술을 기반으로 한 지역경제 성장 가능성을 언급했다. 최 의장은 “최근 기업과 지역사회는 지역소멸, 기후변화, 지경학적 요인들로 인해 지속가능성이 흔들리고 있다”며 “이런 상황에서 우리의 제조업도 경쟁력을 잃을 수 있는데 AI가 구세주같이 나타났다”고 말했다.

이어 “오늘 포럼에서 논의된 것처럼 각 기업의 품질, 원가, 안전관리, 의사결정의 생산성이 떨어지고 있는 상황”이라고 진단한 뒤 “지금 우리는 AI 기술을 통해 사업 경쟁력을 다시 회복할 기회를 잡을 수 있다”고 말했다.

‘제조AI 허브 울산’ 세션에선 울산에 미래 제조AI 사업을 육성하고 메가 샌드박스를 구현하는 방안이 논의됐다. 이세돌 UNIST 특임교수는 기조연설에서 AI 시대의 가능성과 사회 각 분야에서의 영역을 초월한 협력 및 혁신의 필요성을 강조했다. 유대승 한국전자통신연구원 실장과 지역 소재 기업 담당자들도 참여해 대기업과 협업중인 제조AI 전문기업 사례를 소개했다.

이밖에 SK텔리콤, 현대자동차, 한국전자통신연구원(ETRI), UNIST 및 울산시 관계자들이 참여해 메가 샌드박스 관련 패널토의를 진행했다.

‘지역문화 네트워크’ 세션에선 울산, 경주, 포항을 잇는 ‘해오름동맹’ 등 시너지 창출 방안을 모색했다. 해오름동맹이란 세 지역을 잇는 고속도로 개통을 계기로 공동발전을 위해 설립한 행정협의회를 이른다. 박웅현 TBWA 코리아 조직문화연구소 소장은 울산의 일상과 도시 경관 속에서 발견되는 인문학 관점의 가치와 지역 문화의 잠재력을 강조했다.

최 의장은 “이번 울산포럼은 현재의 문제를 잘 드러내고 해법을 구체적으로 논의했는데, 앞으로도 소프트웨어, 콘텐츠 등 측면에서 실질적으로 접근할 때 울산포럼이 더욱 발전할 수 있을 것”이라고 평가했다.