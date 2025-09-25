책무 기반 정보보호 통제 체계 강화 신한지주 이사회 대상 정보 보호연수 그룹 경영계획에 정보보호 평가 강화

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신한금융그룹은 ‘책임경영 기반 정보보호 체계’를 본격 가동한다고 25일 밝혔다.

급변하는 디지털 금융 환경에서 고객의 금융정보를 안전하게 보호하고 그룹사의 정보보호 역량을 강화하기 위한 차원이다.

이번 전략은 ▷책무 기반 정보보호 통제 체계 강화 ▷신한지주 이사회 대상 정보보호 연수 ▷그룹 경영계획 내 정보보호 평가 강화 등 세 가지 축으로 추진한다.

우선 현행 임원의 책무구조도와 부서장의 내부통제 지침에 더해 정보보호 관련 직무별 담당업무와 활동 내용 등을 기록한 ‘직원 내부통제 활동 명세서’를 신설해 직원들의 정보보호 역할을 명확히 관리한다.

은행, 카드를 시작으로 책무 범위를 임원·부서장에서 직원까지 확장해 책임을 명확히 할 방침이다. 동시에 직무를 문서로 만들어 문제 발생 시 정확한 원인을 파악하고 신속히 대응할 계획이다.

이에 더해 리더십 조직의 금융보안에 대한 이해와 중요성 인식 제고를 위해 지주회사 이사회를 대상으로 ‘금융의 디지털 전환에 따른 금융보안의 중요성 및 이사회 고려사항’에 대한 연수를 실시한다. 26일 열리는 이사회에 금융보안원장과 전문가를 초청해 진행한다. 최고 경영진의 책임과 리더십을 기반으로 금융보안 패러다임 변화에 대한 신속한 대응과 금융보안 역량을 확보하기 위한 차원이다.

마지막으로 실행력 제고와 그룹사별 정보보호 관련 사업의 적정성 점검을 위해 내년 그룹 경영계획에 정보보호 관련 평가 비중을 대폭 확대한다. 또한 주요 그룹사별 인력과 예산 증대를 필수 평가 지표로 반영해 선제적으로 그룹 정보보호를 강화한다.

신한금융 관계자는 “디지털 금융 확산에 따라 정보보호는 단순한 보안 활동을 넘어 고객 신뢰 확보와 기업가치 제고의 핵심 과제로 자리 잡고 있다”며 “신한금융은 앞으로도 선제적 투자와 혁신을 통해 전 그룹사로 정보보호 통제 체계를 확대하고 모니터링을 강화함으로써 고객이 믿을 수 있는 안전한 금융서비스를 제공하겠다”고 말했다.