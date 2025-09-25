대만 해운사 컨테이너선에 적용 1만㎞ 구간에서 선원 개입 없이 운항

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성중공업은 독자 개발한 인공지능(AI) 자율운항시스템(이하 SAS)을 검증하기 위한 태평양 횡단 실증을 성공적으로 마쳤다고 25일 밝혔다.

SAS는 삼성중공업이 2019년 개발한 자율운항솔루션으로 ▷충돌 회피를 위한 엔진 및 러더(방향타) 자동제어 ▷주∙야간 사각지대 없이 주변을 감시하는 AI 시스템 등 최신 기술이 집약됐다.

SAS는 대만 에버그린사의 1만5000TEU(1TEU는 6m 길이 컨테이너 1개)급 컨테이너 운반선에 적용됐다. 지난달 25일부터 이달 6일까지 미국 오클랜드에서 대만 가오슝에 이르는 태평양 구간에서 기능 시험을 수행했다.

시험 결과 SAS는 약 1만㎞ 구간에서 선원의 개입없이 기상과 항로 상황에 맞춰 3시간 마다 기상을 분석, 최적 가이드 104회, 선박 자동 제어 224회 수행하면서 연료를 절감하고 도착 예정시간에 맞춰 도착했다.

삼성중공업은 에버그린과 AI 자율운항 기술의 공동 연구를 지속해 속도 최적화는 물론 항로 최적화까지 수행해 연비 절감 효과를 더욱 높여나갈 예정이다. 이동연 삼성중공업 조선해양연구소장(부사장)은 “SAS는 충돌 회피를 위한 자율운항보조시스템에서 스스로 경제적인 속도를 유지하며 도착시간까지 지키는 수준으로 진화했다”며 “연비 절감을 실현하는 친환경 수단으로 글로벌 해운 물류 산업에 기여할 것”이라고 말했다.