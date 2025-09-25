하반기 5200호, 1.2조원대 사업 시행

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국토지주택공사(LH)는 25일 LH 경기남부지역본부 3층 대회의실에서 ‘LH 민간협력 거버넌스 포럼’을 개최하고 정부가 ‘9·7 주택공급 확대방안’에서 발표한 민간참여사업 추진계획을 발표한다고 밝혔다.

민간참여사업은 LH가 민간건설사와 공동으로 시행하는 사업으로 민간의 기술력과 브랜드를 활용해 다양한 공공주택을 공급하는 방식이다. 올해 상반기에만 이미 사상 최대 규모인 3만호, 8조3000억원 규모로 사업을 추진했다.

정부의 9·7 주택공급 확대방안 발표 이후 처음 추진되는 민간참여사업인 만큼, LH는 포럼을 통해 주요 공모조건 및 사업 추진방향, 개선사항 등을 소개할 계획이다.

LH는 정부의 주택공급 확대 기조에 맞춰 하반기 5100호, 1조2000억원 규모 사업을 추가 시행한다. 남양주왕숙2 등 3기신도시를 포함한 총 4개 지구에서 8개 블록, 3개 패키지 결합 형태로 추진된다.

하반기 공모 사업방식은 수익 배분 없이 민간사업 공사비를 지급 보장하는 도급형 방식으로 추진된다. 오는 10월 중 민간사업자 선정 공고를 내고 연내 사업자를 선정한 뒤 2026년 6월 착공을 목표로 후속 절차를 진행할 예정이다.

LH는 이번 하반기 공모부터 민간참여사업 평가 항목(사망사고, 산업재해 예방활동) 등 안전·품질 관리기능도 대폭 강화한다. 또한 우수 민간사업자의 사업 참여 유도를 위해 연내 ‘공공-민간 상생의 금융지원 제도’를 시행할 계획이다. HUG의 지급보증을 통해 낮은 금리로 사업자금 조달을 가능케 해 보다 많은 민간사업자의 참여를 이끌 예정이다.

한편 LH는 지난 상반기 공모 물량을 포함, 올해 연말까지 민간참여사업을 통해 약 1만8000호 착공을 추진한다. 지속적인 제도개선과 사업 확대로 주택공급 속도를 더욱 높일 계획이다.

오주헌 LH 공공주택본부장은 “공적 역할을 강화하고, 민간 건설경기 활성화를 위해 정부의 주택공급 확대 기조에 맞춰 민간참여사업을 확대 추진하고자 한다”며 “안전하고 품질 좋은 공공주택이 적기에 공급될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.