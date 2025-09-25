[헤럴드경제=민성기 기자] 태국 미인대회 우승자가 과거 노출 영상을 찍었다는 사실이 드러나 대관식 하루 만에 대회 왕관을 박탈 당한 사연이 전해졌다.

22일(현지시간) 태국 매체 더타이거에 따르면 최근 미인대회 ‘2026 미스 그랜드 쁘라쭈압키리칸’에서 우승한 수파니 베이비 노이논통(27)은 과거 찍은 노출 영상이 유포되면서 왕관을 전날 내려놓게 됐다.

대회 조직위원회 측은 “참가자들이 지켜야 할 대회 정신과 원칙에 부합하지 않는 활동을 한 사실이 확인됐다. 따라서 직위를 박탈할 수밖에 없다”고 밝혔다.

앞서 노이논통은 20일 미인대회에서 한 주의 대표로 선발됐다. 태국 다른 76개 주의 대표들과 경쟁할 예정이었다.

민감한 영상이 온라인에 빠르게 확산하며 자격 논란을 일으켰다. 영상에서 노이논통은 노출이 심한 의상을 입고 춤을 추고 있었다. 성인기구를 사용하고 전자담배를 피우거나 신체 여러 부위에 립스틱을 발르며 선정적인 행동을 했다고 현지 매체는 전했다.

노이논통은 당시 병상에 누워있던 어머니를 부양하기 위해 누드 영상을 찍었다고 인정했다.

부모를 모두 잃은 그녀는 혼자 현재의 자리에 오르기까지 힘겨운 시간을 보냈다면서, 연예계에서 더 많은 기회를 얻고 싶다고 호소했다.

아울러 그녀는 이 영상들이 불법 도박 사이트에서 무단으로 사용됐다면서, 자신은 그 업체들과 관련이 없다고도 설명했다. 그녀는 이 업체들을 경찰에 신고할 예정이라고 한다.

미인대회 조직위원회는 관객과 후원사에 사과하며 “미인대회의 명예와 가치를 유지하기 위해 심사와 관리를 강화하겠다”고 강조했다.