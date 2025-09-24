이상일 용인시장, 모현읍 힐스테이트 몬테로이 단지 찾아 ‘소통버스킹’ 진행

[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]이상일 용인특례시장은 23일 처인구 모현읍 힐스테이트 몬테로이 단지를 방문해 입주민들과 ‘공동주택 민생현장 소통버스킹’을 1시간 50분 가량 진행하며 시민들의 의견을 듣고 답변을 하는 등 소통의 시간을 가졌다.

이날 행사는 지난 6월 고림동 힐스테이트 둔전역, 7월 힐스테이트 고진역 1·2단지, 8월 마북동 e편한세상 구성역 플랫폼시티에 이어 네 번째로 마련된 자리다.

이 시장은 이날 이 아파트 1,2,3단지를 입주민들과 함께 둘러보고 난 뒤 입주민 50여 명과 입주자대표회의 관계자들과 간담회를 했다.

이상일 시장은 “지난 2023년 공사가 한창이던 시기에 이곳읗 찾아 당시엔 입주예정자들이었던 분들의 이야기를 듣고, 시공사와 시행사에 입주예정자들의 의견을 반영해 달라고 한 바 있다”며 “그간 시가 여러분의 입장을 관철하기 위해 많은 노력을 기울인 결과 이 아파트가 살기 좋다는 이야기도 나오고 있지만 불편한 점이나 하자가 아직 남아 있고, 교통이나 교육면에서 미흡한 것들도 많은 만큼 주민 여러분의 의견을 귀담아 듣고 도와드릴 수 있는 있는 것은 도와 드리기 위해 이렇게 방문했다”고 말했다.

1·2·3단지 입주자대표들은 “2023년 처음 만난 이후 각별히 관심을 가지고 신경 써 주셔서 감사하다”, “이런 자리가 마련된 것만으로도 의미가 크다”, “몇 년째 변함없이 살펴주셔서 감사하며 앞으로도 정기적으로 소통할 수 있기를 바란다” 등 감사의 뜻을 밝혔다.

시는 이번 소통버스킹을 앞두고 주민들로부터 총 52건의 건의사항을 접수했으며, 이 중 9건은 처리 완료, 10건은 처리중, 21건은 중장기 검토, 12건은 추진 불가하다고 설명했다.

주민들은 철도연장, 버스노선 증설, 교통체증 해소 등 도로·교통 인프라 개선을 가장 시급한 과제로 꼽았다.

한 주민은 단지 인근의 용인도시계획도로 중2-70호와 중3-78호 개통 지연에 대해 문의했으며, 시 관계자는 “일부 주민의 반대민원으로 공사가 좀 지연됐지만 설득을 잘 해서 연내에는 완공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

이상일 시장은 “도로 개설이 시민 생활과 직결된 만큼 차질 없이 완공될 수 있도록 각별히 신경 써 달라”고 당부했다.

경강선 연장 또는 중부권 광역급행철도 신설에 대한 질문도 나왔다.

이 시장은 “이동·남사읍에 삼성전자가 360조 원을 투자하는 첨단시스템반도체 국가산업단지가 조성되고, 이동읍에 반도체 특화 신도시도 조성되는 만큼 경강선 연장의 당위성은 크고 용역 결과 비용대편익값도 0.92로 잘 나왔다”며 “지난해 말 국토교통부 국가산단 자료에도 경강선 연장이 적혀 있는 만큼 용인 처인구에 철도가 들어올 것으로 생각하고 계속 공을 들이고 있다“고 했다.

이 시장은 “경강선 연장과 수도권 내륙선 노선을 포함하는 중부권 광역급행철도가 민간투자사업으로 제안돼 국토교통부가 얼마전 민자적격성 조사를 의뢰했는데 이 사업으로 추진되어도 용인에선 사실상 경강선 연장이 이뤄지는 셈이어서 많은 시민들이 기대를 나타내고 있다“며 ”이 노선이 개통되면 용인 처인구 중심부에서 청주공항까지 30분, 잠실까지 30분이면 이동할 수 있게 된다”고 말했다. 그러면서 “이 사업이 추진될 경우 시는 역을 충분히 만들겠다는 입장이며, 이미 사업을 제안한 측과 접촉해서 시의 입장을 전달했다. 모현에 역을 둘 수 있도록 계속 챙기겠다”고 했다.

버스 관련 건의도 이어졌다. 주민들은 출퇴근 시 장시간 소요 문제와 버스 증차, 공항버스 신설 필요성을 제기했다.

시 관계자는 “광역버스 증차는 대도시권광역교통위원회의 승인이 필요해 한계가 있으나, Y1302번 버스를 25인승에서 45인승 대형 차량으로 교체해 수송 능력을 확대하는 방안을 검토하고 있다”고 답했다.

1단지 한 주민은 “20번 버스 막차가 포곡에서 밤 10시 20분에 끊겨 학원 수업을 마친 학생들이나 퇴근길 주민들이 이용하기 어렵다”며 운행 시간 연장을 요청했다.

이에 이 시장은 “막차 시간을 늦추는 방안을 운수업체와 협의해 달라”고 당부했다.

몬테로이에서 구성한 자율방범대 지원 요청, 청소년 센터 조성, 버스 정류장 가로등 추가 설치, 공터 부지 정비 등 교통·도로 외에도 주민들은 생활과 밀접한 다양한 요구를 전달했으며, 이 시장은 꼼꼼하게 건의 사항을 챙겼다.

공동주택 민생현장 소통버스킹은 다음달 20일 처인구에 위치한 용인 드마크데시앙에서 열릴 예정이다.