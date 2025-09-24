수출액 46.2억 달러 상위 5대 품목 중 반도체·자동차만 증가

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]지난 8월 인천 수출은 전년 대비 6.0% 감소한 46억2000만 달러를 기록했다.

24일 한국무역협회 인천지역본부가 밝힌 2025년 8월 인천 수출입 동향 보고서에 따르면 지난 8월까지 누계 수출액은 전년 대비 2.5% 증가한 395억2000만 달러이다. 수입은 18.3% 감소한 46억2000만 달러, 무역수지는 500만 달러 적자를 기록했다.

품목별로 보면, 상위 5대 수출 품목 중 반도체와 자동차의 수출만 증가했다. 반도체는 미국 관세정책 영향으로 최대 수출 대상국인 중국(△42.5%)과 홍콩(△42.6%) 수출이 크게 감소했지만 대만(+189.1%), 베트남(+195.9%), 인도(+135.9%)로 큰 폭의 수출 호조가 지속되며 2.1% 증가한 15억6000만 달러를 기록했다.

자동차의 경우 미국으로의 신차 수출은 22.6% 감소했다. 하지만 중고차 수출에 힘입어 18.5% 증가한 4억4000만 달러를 수출하며 7개월 연속 증가했다.

특히 키르기스스탄(+23.8%), 러시아(+40.1%), 카자흐스탄(+40.1%), 요르단(+59.6%)으로 중고차 수출은 상승세가 지속됐다. 사우디아라비아 수출 또한 244.4% 폭증했다.

중고차 수출은 33.7% 증가했으며 전체 자동차 수출에서 차지한 비중은 무려 78.5%에 달한다.

농약 및 의약품의 경우 작년부터 지속돼 온 수출 호조에 따른 기저효과로 인해 수출이 15.2% 감소한 4억6000만 달러를 기록했다.

철강판의 경우 11.5% 감소한 2억3000만 달러를 수출하며 다시 하락 전환했고 무선통신기기 또한 49.1% 감소한 1억4000만 달러로 4개월 연속 큰 폭으로 감소했다.

주요 국가별로 살펴보면 상위 10대 수출 대상국 중 베트남(+66.7%), 대만(+42.1%)스위스(+335.0%) 수출은 큰 폭으로 증가했지만,다.

그러나 미국의 관세 정책으로 인해 중국(△32.4%)과 미국(△23.4%) 수출은 크게 감소했다.

한국무역협회 심준석 인천지역본부장은 “7월까지는 밀어내기 영향으로 대미 수출이 일시적으로 증가했지만 25% 관세를 적용받는 8월 수출은 바로 하락 전환했다”며 “한미 관세협상이 큰 틀에서 합의는 봤지만 일본과 달리 서명하고 발효가 된 것이 아니기 때문에 중국과 미국 수출 의존도가 높은 인천 수출에 지속적으로 영향이 있을 것으로 전망된다”고 말했다.