환율 상승·엔비디아 하락 여파…삼성전자 방어, 방산주는 강세

[헤럴드경제=김유진 기자] 코스피가 24일 사상 최고치를 경신한 뒤 외국인을 중심으로 차익 매물이 출회되면서 3470선으로 밀렸다.

이날 코스피는 전 거래일보다 14.05포인트(0.40%) 내린 3472.14에 장을 마치며 3거래일 만에 하락세로 돌아섰다. 지수는 장 초반 3497.95까지 오르며 전날 기록한 장중 최고치(3494.49)를 넘어섰지만 이후 상승폭을 줄이며 하락 전환했다.

국내 증시는 제롬 파월 미 연준 의장이 “증시가 상당히 고평가됐다”고 언급한 뒤 뉴욕 증시가 하락한 영향을 받았다. 코스피도 이달 들어 9% 이상 급등하며 고점 부담이 누적된 상태였다. 특히 엔비디아 주가가 오픈AI 투자 우려로 2.8% 내리자 반도체주 전반에 매물이 출회됐다. 마이크론의 호실적 발표도 투자심리를 되살리기에는 역부족이었다.

일각에서는 국회에서 자사주 소각을 의무화하는 3차 상법 개정안이 논의되자, 일부 기업들이 교환사채 발행을 통해 선제적으로 자사주를 처분하는 움직임을 보인 점도 투자심리를 악화시킨 요인으로 지적됐다.

시가총액 상위 종목 중 SK하이닉스(-0.97%)가 하락 전환했고, KB금융(-2.3%)·신한지주(-1.8%) 등 금융주, LG에너지솔루션(-2.52%)·POSCO홀딩스(-1.5%)·현대차(-0.7%) 등 2차 전지와 자동차 관련 종목도 동반 하락했다. KCC(-11.2%)는 자사주 담보 교환사채 발행 소식에 11% 이상 급락했다.

반면 삼성전자는 저가 매수세에 힘입어 0.8% 오르며 상승 마감했고, 삼성바이오로직스·HD현대중공업·두산에너빌리티 등도 상승했다. 방산주인 한화에어로스페이스는 트럼프 대통령의 러시아 강경 발언 영향으로 장중 역대 최고가를 새로 쓰며 5% 이상 급등했고, 현대로템 등 관련주도 강세를 보였다.

업종별로는 운송장비, 통신, 건설 등이 상승한 반면 증권, 오락문화, 화학 업종은 내렸다.

코스닥 시총 상위주 대부분이 약세를 보였으며 알테오젠(-3.4%), 에코프로비엠(-2.1%), 에코프로(-1.9%), 펩트론(-4.2%), 파마리서치(-2.6%) 등이 하락했다. 삼천당제약(-8.3%)은 8% 넘게 급락해 시총 순위가 3계단 밀렸다. 반면 HLB(+1.1%), 리노공업(+0.5%), 휴젤(+0.4%) 등은 소폭 상승했다.

이날 유가증권시장과 코스닥 거래대금은 각각 11조5570억원, 10조220억원을 기록했다. 대체거래소 넥스트레이드 거래대금은 6조8820억원으로 집계됐다.