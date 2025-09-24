29일 특별공급 시작, 30일 1순위 청약 세교2·3지구 중심 입지, GTX-C·동탄트램 등 교통 호재 유아풀 수영장·스카이라운지 등 특화 커뮤니티 도입

[헤럴드경제=정주원 기자] 우미건설이 경기도 오산시 서동 일원에 들어서는 ‘오산 세교 우미린 레이크시티’의 견본주택을 26일 열고 본격 분양에 나선다.

청약 일정은 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 10월 1일 2순위 접수 순으로 진행된다. 당첨자는 10월 14일 발표되며, 정당 계약은 10월 26일부터 29일까지다.

단지는 당첨자 발표일로부터 6개월간 전매가 제한되며 인근 세교1·2지구 단지에 비해 짧아 실수요자는 물론 투자 수요의 관심도 높을 전망이다.

총 1424가구 규모의 대단지인 이 단지는 84㎡(이하 전용면적) 1077가구, 94㎡ 182가구, 101㎡ 165가구로 구성돼 지역 내 희소성이 높은 중대형 위주로 공급된다.

지하 3층~지상 최고 29층, 10개 동으로 조성되며, 세교2·3지구 중심 입지에 자리잡아 향후 자족 기능을 강화한 ‘커넥트 시티’ 개발과 맞물려 미래가치가 기대된다.

교통 호재도 눈길을 끈다. 1호선 오산역을 이용할 수 있고 ▷GTX-C 노선 ▷동탄 도시철도 ▷분당선 연장 등 광역 교통망이 확충되면 서울과 수도권 접근성이 크게 개선될 전망이다.

정주 여건도 우수하다. 가수초등학교가 인접해 도보 통학이 가능하며, 단지 주변으로 가감이산 조망과 서동저수지 수변공원 개발이 예정돼 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다.

특화 커뮤니티 시설도 강점이다. 오산에서 보기 드문 유아풀을 갖춘 실내 수영장과 최상층 스카이라운지, 게스트하우스를 비롯해 작은도서관·독서실·스터디룸·실내골프연습장·피트니스클럽·실내탁구장·카페린 등 다양한 커뮤니티 시설이 마련된다. 지상에 차 없는 단지 설계와 세대당 1.5대 주차 공간도 눈에 띈다.입주는 2029년 7월 예정이다.