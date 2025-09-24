한은, 2023년 산업연관표 발표 대외거래 비중 1.9%P 감소해 서비스 비중은 48.1%로 증가

[헤럴드경제=홍태화 기자] 지난 2023년 우리나라 경제에서 서비스가 차지하는 비중이 증가하고, 무역 의존도 역시 감소한 것으로 나타났다.

24일 한국은행이 24일 발표한 ‘산업연관표’에 따르면 2023년 우리나라 재화·서비스 총공급액(총수요액) 6802조7000억원 가운데 29.6%가 수출과 수입을 더한 대외거래로 집계됐다. 이 비중은 2022년 31.5%보다 1.9%포인트 줄었다.

부상돈 한은 투입산출팀장은 “수입 원자재 가격이 내리고 컴퓨터·전자·광학기기 등의 수출도 줄어 경제에서 대외거래가 차지하는 비중이 줄었다”고 설명했다.

산업 구조를 보면 총산출액(부가가치+중간투입) 가운데 공산품의 비중이 석탄·석유제품 등 기초소재를 중심으로 1년 새 42.8%에서 41.2%로 감소했다. 반면, 서비스 비중은 전문·과학·기술 서비스 위주로 46.8%에서 48.1%로 증가했다.

부가가치 기준에서도 공산품은 26.2%에서 25.0%로 축소됐지만, 서비스는 65.1%에서 65.4%로 늘었다.

2023년 기준 부가가치 유발계수(0.752)는 전년(0.729)보다 늘었다. 부가가치율(부가가치/총산출액)이 40.1%에서 41.2%로 높아진 여파다.

생산유발계수도 1.818에서 1.827로 상승했다. 한은은 국산 중간투입률(국산 중간재 투입액/총투입) 상승의 영향을 받았다고 설명했다.

부가가치·생산 유발계수는 어떤 상품의 수요가 1단위 발생했을 때 이를 충족하기 위해 해당 상품을 만드는 부문을 포함한 모든 부문에서 직·간접적으로 유발되는 부가가치·생산의 크기를 의미한다.

2023년 전업 환산(full-time equivalent) 취업자는 2599만명으로 1년 사이 56만명 증가했다. 전업 환산 취업자는 시간제 근로자의 노동량을 전일제 근로자의 기준으로 바꿔 산출한 통계를 말한다.

취업 부문에서도 서비스업의 증가세가 거셌다. 서비스 취업자 비중은 71.1%에서 71.7%로 늘어났다. 공산품 취업자는 14.5%로 0.3%포인트 줄었다.