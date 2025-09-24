“한반도 파멸 불러올 가짜 평화 구상”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 24일 “이재명 대통령의 ‘E.N.D’ 구상은 실패한 좌파 대북 정책의 재탕에 불과하다”고 비판했다.

장 대표는 이날 오후 페이스북에 “‘교류’를 통한 ‘관계 정상화’와 ‘비핵화’를 말했지만 결국은 ‘대북 퍼 주기’와 ‘북핵 용인’이라는 결말로 끝날 것”이라며 이같이 적었다.

앞서 이 대통령은 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회에서 193개 회원국 정상급 인사를 대상으로 한 기조연설에서 “대한민국은 엔드 이니셔티브로 한반도의 냉전을 끝내고 세계 평화와 번영에 기여하기 위한 책임과 역할을 다하겠다”고 밝혔다. 북한과의 교류(Exchange), 관계 정상화(Normalization)를 통해 궁극적으로 비핵화(Denuclearization)로 나아가겠다는 구상을 밝힌 것이다.

이에 장 대표는 “E(Everything) ‘다’ 퍼 주고도 N(Nothing) ‘아무것도’ 얻지 못하며 D(Die) 북핵으로 인한 한반도 ‘파멸’을 불러올 ‘가짜 평화’ 구상”이라고 일컬었다.

앞서 박성훈 수석대변인도 논평에서 “(엔드 이니셔티브는) 남북 관계를 더 왜곡시키거나 북핵 고도화에 시간을 벌어 주기에 충분한 아마추어적 발상”이라며 “장밋빛 환상만 가득한, 현실과 동떨어진 안보관을 보여 줬다”고 비판했다.

안철수 의원도 페이스북을 통해 “해법이 언뜻 평화적으로 보이지만, 비핵화를 마지막에 둔 것은 사실상 종전 선언을 비핵화 이전에 먼저 추진하겠다는 이야기로 해석된다”며 “엔드 이니셔티브 구상은 사실상 종전 선언 추진”이라고 지적했다.