교통‧전기‧가스‧의료 등 종합대책 마련

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 다가오는 추석 연휴를 앞두고 시민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 ‘추석 연휴 안전관리대책’을 마련해 운영한다.

광주시는 추석연휴 기간 24시간 재난안전상황실을 운영해 재난· 사고 발생 때 관련 부서 및 관계기관 간 비상연락망을 즉시 가동하고 신속히 대응할 계획이다.

광주시는 귀성‧귀경차량이 집중되는 터미널‧역‧공항 주변 도로 14개 노선 (91.7㎞)과 시외 8개 주요 관문로의 안전시설물을 점검·보수한다. 도시철도 2호선 공사현장과 민간공원 특례사업 등 지역 내 건설현장 93곳을 방문해 안전수칙 홍보와 지도점검을 강화한다.

또 대형마트·전통시장 등 다중이용시설 120여개소에 대해서는 민·관 합동점검반이 전기·가스·소방설비 안전점검을 실시, 화재위험 요인은 추석 전에 보완조치하도록 한다. 식품접객업소와 건강기능식품판매업소 100곳도 위생점검을 진행해 안전한 성수품을 공급할 수 있도록 한다.

광주시는 추석연휴 기간 24시간 교통상황실을 운영, 고속도로와 우회도로의 실시간 상황을 관리하고, 사고 발생 때 경찰청 등과 협조해 신속히 수습·복구에 나선다.

또 응급진료상황실을 운영해 24시간 진료 가능한 응급기관 26곳을 관리하고, 문 여는 의료기관과 약국을 지정·운영한다. 시민들은 ‘응급똑똑’, ‘응급의료정보제공(e-gen)’ 애플리케이션과 광주시 누리집을 통해 관련 정보를 확인할 수 있다.

광주시는 취약 어르신에게 안부 확인과 무료급식을 제공하고, 응급안전 안심서비스 대상 어르신은 실시간 안전상황을 모니터링해 응급 발생 때 즉시 대응한다.

올 여름 호우피해 주민에게는 추석 전 재난지원금을 지급하고, 생계 안정 위로금도 추가 지원한다. 주택침수 피해는 최대 900만원, 소상공인 피해는 최대 1000만원을 지원한다.

김준영 시민안전실장은 “국경일과 겹쳐 긴 연휴를 보내는 이번 추석에 시민 모두가 안전하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 사전 점검과 종합대책을 철저히 추진하겠다”고 말했다.