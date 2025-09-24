밀크 에센스 홍보 영상에 비판 쏟아지자

[헤럴드경제=한지숙 기자] 아모레퍼시픽 그룹의 이니스프리가 최근 인플루언서와 협업한 영상 광고가 성적 이미지를 연상시킨다는 논란에 휩싸여 사과했다.

이니스프리는 24일 공식 SNS를 통해 “최근 이니스프리 밀크 에센스 제형을 소개하기 위해 인플루언서와 협업한 영상에 대해 일부 고객들께서 불편함을 느꼈다는 의견을 주셨다”며 “브랜드는 이를 경청해 해당 장면을 삭제했다”고 밝혔다.

이어 “앞으로 이니스프리는 콘텐츠 기획부터 최종 검토까지 전 과정을 더욱 세심하게 점검하며, 고객에게 신뢰받는 브랜드가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

앞서 이니스프리는 신제품 ‘그린티 세라마이드 밀크 에센스’를 홍보하기 위해 구독자 42만명을 보유한 인플루언서와 협업해 제품을 얼굴에 바르는 영상을 공개했다. 영상에는 여성 인플루언서가 흰색 에센스를 얼굴에 들이 붓는 장면이 포함됐다. 여성 얼굴에 흰색 액체가 흘러내리는 장면에는 ‘피부가 좋아지는 우유?’라는 자막이 삽입됐다.

이를 본 일부 소비자들은 해당 장면이 성적인 뉘앙스를 풍긴다고 지적했다. 온라인 커뮤니티와 엑스(X) 등에선 “성적 코드 역겹다”, “저런 걸 찍으면서 아무도 이상함을 못 느꼈나”, “대기업 브랜드가 저러니 실망스럽다” “보자마자 기분이 나쁘다” “여성이 주 고객이면서 여성을 희롱하다니 불쾌하다” 등의 비판이 쏟아졌다.