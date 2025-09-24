[헤럴드경제=채상우 기자] 두 차례 음주 뺑소니 후 경찰의 음주 측정 요구를 거부한 30대 여성이 징역형을 선고받았다.

서울남부지법 형사14단독 김길호 판사는 특정범죄가중처벌등에관한법률 위반, 도로교통법 위반, 폭행 등의 혐의로 재판에 넘겨진 30대 여성 이모씨에게 징역 1년 8개월을 선고했다.

이씨는 지난 4월 12일 새벽 2시쯤 서울 강서구의 한 도로에서 음주 운전을 하다가 한 모텔 건물 주차장 기둥을 들이받고 도주했다. 어린이보호구역에서도 과속하며 계속 달리던 이씨는 결국 중앙선을 침범해 맞은편 도로에 서 있던 차량과 또 한 차례 충돌 사고를 냈다. 이로 인해 맞은편 차량 운전자 A씨와, 함께 타 있던 40대 여성 2명이 다쳤다.

하지만 이씨는 두 차례 사고를 내고도 또다시 도주했다. 그 과정에서 시민 B씨가 이씨를 저지하려 쫓아갔으나 이씨가 B씨의 손톱으로 긁는 등 저항했다.

같은 날 새벽 2시 32분쯤 신고를 받고 출동한 경찰이 이씨에게 음주 측정을 요구하자, 이씨는 “내가 이걸 왜 부냐”며 소리를 지르고 또다시 현장을 이탈하려고 했다.

김 판사는 “사안이 중하고 죄질이 매우 불량하며 피해자들의 상해와 자동차 손괴 정도가 가볍지도 않다”며 “이미 3년 전 음주 측정 거부로 처벌받은 전력이 있음에도 또 같은 범행을 저질렀다”며 양형 이유를 설명했다. 다만 신씨에 대한 폭행 부분은 신씨가 처벌 불원 의사를 표시해 공소를 기각했다.