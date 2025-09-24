[헤럴드경제(뉴욕)=서영상 기자] 위성락 대통령 국가안보실장이 23일(현지시간) 이재명 대통령이 유엔총회 기조연설에서 강조한 ‘END’ 즉 교류(Exchange)·관계정상화(Normalization)·비핵화(Denuclearization)는 “세 요소 간 우선순위나 선후관계가 있는 것이 아니고 서로 추동하는 구조로 추진할 것”이라고 했다.

위 실장은 이날 미국 뉴욕에 마련된 프레스센터에서 기자간담회를 갖고 이 대통령은 “(END) 원칙들을 중심으로 한 포괄적 접근법릏 통해 한반도 문제를 해결하고 평화번영에 기여하겠다는 목표를 국제사회에 밝힌 것”이라며 이같이 밝혔다.

일각에서 ‘END’의 순서가 ‘비핵화’를 ‘교류’와 ‘관계정상화’ 뒷 순위에 뒀다는 비판을 제기한 것에 대해 의식한 발언으로, 세가지 요소를 동시에 추진하되 서로 긍정적인 효과를 이끌어내겠다는 뜻으로 풀이된다.

이어 위 실장은 비핵화가 충분히 이뤄지지 않은 상태에서도 관계정상화가 가능한지를 묻는 질문에 대해 “가령 다른쪽은 전혀 아니고 하나, 하나가 이뤄질 수 있는 일은 아니다”면서 “(세가지 모두)오래걸리는 일이니 세 요소를 꾸려가면서 조율해나가겠다는 취지”라고 설명했다.

위 실장은 또 “이 원칙들은 과거 남북 간의 합의나 2018년 채택된 북미 싱가포르 성명 등에서도 강조된 바 있다”고 덧붙였다.