김병기 더불어민주당 원내대표 축사 “기업 창의·혁신 꽃피도록 정책·제도 기반 다져”

김병기(사진) 더불어민주당 원내대표는 23일 “아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 성공과 대한민국 재도약을 위해 민관이 함께 손을 잡아야 한다”고 말했다.

김 원내대표는 이날 서울 중구 신라호텔에서 ‘리부트 코리아, 투게더 앤드 투모로우’(Reboot Korea: Together & Tomorrow)를 주제로 열린 ‘헤럴드 기업포럼 2025’의 축사에서 “경주 APEC 정상회의는 대한민국이 준비됐음을 세계에 보여줄 역사적 무대가 될 것”라며 이같이 말했다.

김 원내대표는 “지금 세계는 거대한 격변의 한가운데 서 있다”며 한미관세협상 등 미 트럼프 2기 행정부 출범 이후 대내외적 불확실성이 커진 현 상황을 진단했다. 김 원내대표는 “기술과 에너지, 경제와 안보가 서로 얽히며 새로운 질서가 만들어지고 있다”며 “공급망의 불확실성은 커지고 자국우선주의도 확산되고 있다”고 덧붙였다.

그러면서 김 원내대표는 “기술 패권 경쟁은 한층 치열해지고 있다. 하지만 위기는 곧 기회”라며 “변화를 두려워하지 말고 주도하는 자만이 미래를 잡을 수 있을 것”이라고 말했다.

김 원내대표는 “대한민국은 민주주의와 첨단기술을 선도하는 명실상부한 선진국이라고 자부한다”며 “그 위상에 걸맞게 AI(인공지능)와 에너지 신기술, 초격차 첨단기술을 바탕으로 세계 경제의 새로운 모델을 제시할 것”이라고 말했다. 앞서 민주당은 내년도 예산안 당정협의회에서 인공지능(AI)·바이오(Bio)·문화 콘텐츠(Contents)·방위 산업(Defense)·재생에너지(Energy)·제조업 첨단화(Factory) 등 6대 전략산업 육성을 위해 연구개발(R&D) 예산을 역대 최대로 편성하겠다고 밝힌 바 있다.

김 원내대표는 “그러나 이 모든 것은 혼자서는 불가능하다”며 민관 협력의 중요성을 강조했다. 특히 김 원내대표는 ‘배임죄 완전 폐지’를 중심으로 경제형벌 합리화를 주도하고 있다. 김 원내대표는 전날(23일) 여야가 참여하는 민생경제협의체에 배임죄 폐지를 안건으로 상정해 정기국회 내 조속히 처리할 것을 촉구하기도 했다.

아울러 김 원내대표는 “국회는 정부와 협력해서 기업의 창의적 혁신이 꽃필 수 있도록 정책적·제도적 기반을 더욱 촘촘히 다져나가겠다”며 “이 자리에 함께해 주신 모든 분의 지혜와 통찰이 모여 대한민국이 도약할 수 있는 힘이 되길 진심으로 바란다”고 말했다. 주소현 기자