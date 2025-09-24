브라질 룰라 대통령 유엔총회 연설서 트럼프 비판 트럼프는 룰라 전임 보우소나루와 친밀 서로 각 세우며 비판했지만 다음주 회동하기로

[헤럴드경제=도현정 기자]루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 23일(현지시간) 제80차 유엔총회 연설에서 브라질 전임 대통령의 쿠데타 모의 사건을 거론하며 “전 세계적으로 반민주 세력이 자유를 억누르려 한다”고 비판했다.

룰라 대통령은 이날 뉴욕 유엔본부에서 첫 순서로 연단에 올라 연설하며 “세계가 주목하는 가운데 브라질은 야심 찬 독재자 지망생(보우소나루 전 대통령)과 그들을 지지하는 이들에게 메시지를 보냈다”며 “우리의 민주주의와 주권은 타협 대상이 아니며 양보할 수 없다”고 말했다.

이는 자이르 보우소나루 전 대통령의 쿠데타 모의 사건을 겨냥한 말이다. 지난 11일 브라질 연방대법원은 쿠데타 모의·무장범죄단체 조직·중상해·문화재 훼손 등 혐의로 기소된 보우소나루 전 대통령에게 27년 3개월의 징역형을 선고했다.

룰라 대통령은 이어 트럼프 미국 대통령에 대한 비판도 이어갔다. “우리 권력기관과 경제에 대한 일방적이고 자의적인 조치를 정당화할 수 없다”며 “과거의 헤게모니를 그리워하는 극우 세력의 지원을 받는 사법부의 독립성에 대한 공격은 용납할 수 없다”고 목소리를 높였다.

이는 트럼프 대통령이 보우소나루 대통령에 대한 재판을 비난하며 관세 등으로 대응한 것에 대한 비판이다. 보우소나루는 ‘남미의 트럼프’라 불리는 우파 정객으로, 트럼프와 유대가 깊다. 트럼프는 보우소나루의 재판을 두고 ‘마녀사냥’이라 주장하며 보복적인 성격의 브라질 제품에 대한 50% 수입 관세를 부과했다. 해당 재판을 진행한 브라질 대법관 8명의 미국 비자를 취소하고, 미국 내 자산을 동결하는 등 개인에 대한 제재까지 가했다. 트럼프 행정부는 지난 22일 담당 대법관인 알레샨드리 지 모라이스 대법관의 부인 비비아니 바르시 지 모라이스까지 제재 대상에 포함시켜, 내정간섭 논란이 일었다.

양국의 관계가 역대 최악이라는 평가가 나오는 와중에 트럼프 대통령 역시 브라질을 두고 “검열, 탄압, 사법부 부패”가 존재한다고 주장했다.

그럼에도 양국은 다음주에 정상 간 회동을 조율중이다. 트럼프 대통령은 “제가 (유엔 본회의장에) 들어갈 때 브라질 지도자가 나오고 있었다”며 “제가 그를 보고, 그가 저를 봤으며, 우리는 다음 주에 만나기로 합의했다”고 설명했다. 20초 가량 룰라 대통령과 만났다는 트럼프 대통령은 농담조로 “그는 정말 좋은 사람 같았고, (그와) 훌륭한 케미(chemistry·조화)가 느껴졌다”고 덧붙였다.

로이터통신은 양국간 대화가 대면으로 이뤄질지 전화로 이뤄질지는 확인되지 않았다고 전했다.

국제 의제에 대해서도 두 정상은 대척점에 서있다. 룰라 대통령은 연설에서 기후변화 문제에 대해 역설하며 오는 11월 브라질 벨렝에서 열리는 제30차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP30) 참석을 정상들에게 요청했다. 반면 트럼프 대통령은 “기후변화는 전세계 최대의 사기극”이라며 “‘환경 사기’(green scam)에서 벗어나지 않으면, 여러분의 나라는 실패할 것”이라 일갈했다.