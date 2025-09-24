2차 소비쿠폰 불법행위 전반 단속

[헤럴드경제=이용경 기자] 정부가 전 국민의 90%를 대상으로 1인당 10만원씩 지급하는 ‘2차 민생회복 소비쿠폰’을 풀자 경찰이 곧바로 불법 유통 행위 차단을 위한 2차 특별단속에 나섰다.

24일 경찰청에 따르면 국가수사본부는 지난 22일 민생회복 소비쿠폰 2차 지급 시기에 맞춰 불법 유통 행위에 대한 특별단속을 실시 중이다. 단속 기간은 소비쿠폰 사용이 종료되는 오는 11월 30일까지다.

이번 2차 단속 대상도 1차 때와 동일하다. 앞서 경찰은 7월 22일 1차 소비쿠폰 지급이 시작됐을 때부터 특별단속을 실시했다.

경찰은 우선 소비쿠폰 가맹점이 실제 물품거래 없이 소비쿠폰만 카드로 결제한 뒤 현금을 돌려주는 행위인 이른바 ‘카드깡’을 집중적으로 단속하고 있다. 예를 들어 실제로 음식은 팔지 않지만, 소비자의 카드에 입금된 소비쿠폰으로 15만원을 결제한 뒤 소비자에게 20%를 할인한 12만원을 현금으로 돌려준다면 경찰의 단속 대상이 된다.

경찰은 가맹점이 소비자와 물품 거래 없이 소비쿠폰을 할인가로 매수한 뒤 국가와 카드사 등을 속여 소비쿠폰을 현금으로 환전하는 ‘허위매출 발생’도 단속하고 있다. 이 밖에도 중고 거래 플랫폼에서 소비쿠폰을 할인 판매할 것처럼 속여 대금을 이체받은 뒤 잠적하는 ‘직거래를 빙자한 사기’와 소비쿠폰이 입금된 신용·체크카드 등을 타인에게 양도하는 행위 등도 집중적으로 단속 중이다.

경찰에 따르면 현재까지 소비쿠폰의 불법 유통 행위가 상당수 발생한 것으로 전해졌다. 특히 쿠폰 사용이 불가능한 매장에서 다른 사업자 명의의 카드단말기로 결제하는 사례가 적발되는 등 여러 형태의 불법행위가 단속되고 있는 것으로 조사됐다.

경찰은 쿠폰의 대량 할인 구매와 환전 차액 수취 등 불법행위 발생 가능성을 우려해 계속해서 소비쿠폰을 활용한 조직적·악질적 불법행위에 수사력을 집중한다는 방침이다.

경찰은 전국 시도경찰청 사이버수사대와 반부패수사대 등을 중심으로 모니터링과 인지수사를 병행하고 있다. 각종 민원 사건에 대해서는 일선 경찰서 지능팀을 투입해 단속한다. 아울러 소비쿠폰 불법유통에 따른 범죄 수익금을 추적해 기소 전 몰수·추징보전 할 예정이다.