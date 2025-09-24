26일 임시주총…이사진 교체여부 판가름 법원 잇단 가처분 기각으로 ‘쇄신론’ 탄력 윤상현 부회장 압도적 지분 ‘유리한 구도’ 생명과학사업 등 그룹 핵심계열사 재정비 “불확실성 종식, K-뷰티 경쟁력 위해 시급”

오는 26일 콜마비앤에이치 임시 주주총회가 예정됨에 따라, 콜마그룹의 기나긴 경영권 분쟁이 일단락될 전망이다. 경영권 분쟁의 서막이자 핵심 전장(戰場)인 콜마비앤에이치의 경영진 교체 여부가 판가름 난다.

24일 관련 업계에 따르면 콜마그룹 창업주인 윤동한 한국콜마 회장의 장남인 윤상현 콜마홀딩스 부회장은 이번 주총을 통해 본인과 이승화 전 CJ제일제당 부사장의 사내이사 선임을 추진한다. 현재로서는 압도적 지분을 앞세운 장남 측이 크게 유리하다는 분석이다. 이를 통해 콜마비앤에이치 이사진 쇄신을 이뤄내면 사실상 분쟁도 종결되는 수순이다.

콜마가 수많은 중소 화장품 기업을 지원하는 세계적 제조자개발생산(ODM) 기업이란 점을 감안할 때, 콜마그룹의 경영권 분쟁 종식은 K-뷰티 국가 경쟁력 확보 차원에서도 시급한 과제다. 오는 26일 콜마비앤에이치 주총에 업계 모두가 주목하는 이유다.

▶연이은 가처분 신청 기각…‘쇄신론’ 탄력=콜마그룹 경영권 분쟁은 콜마비앤에이치에서 비롯됐다. 윤상현 부회장이 이끄는 콜마그룹의 지주사인 콜마홀딩스는 콜마비앤에이치를 생명과학 기업으로 전면 재정비에 그룹 핵심 계열사로 키우겠다는 전략이다. 이번 주총을 통해 윤상현 부회장과 이승화 전 부사장를 사내이사로 선임한다. 리더십 교체가 시급하다는 것이 콜마홀딩스의 판단이다.

윤동한 회장의 장녀이자, 윤상현 부회장의 동생인 윤여원 콜마비앤에이치 대표 측은 주총 자체를 무산시키는 데에 총력을 기울였다. 윤동한 한국콜마 회장까지 합세해 연이어 가처분 신청에 나섰다.

특히 윤동한 회장과 윤여원 대표, 부녀 측은 윤상현 부회장과 이승화 전 부사장을 사내이사로 선임하는 것이 ‘적대적 M&A’에 해당한다며 특별 의결정족수(출석 주주 3분의 2 이상·발행주식 총수 3분의 2이상 찬성)를 적용해야 한다고 가처분을 신청했다.

이와 관련, 대전지법은 지난 19일 부녀가 제기한 사내이사 선임 관련 가처분 신청을 모두 기각했다. 법원은 이번 주총이 적대적 인수합병(M&A)에 해당하지 않는다며 통상의 의결 정족수를 적용해야 한다고 판단했다.

앞서 서울중앙지법도 주총과 관련, 소집·개최 금지 가처분을 기각했다. 윤동한 회장 측은 지난 7월 대전지법으로부터 기각당한 가처분 신청에 대한 항고도 취하한 바 있다.

대전지법과 서울중앙지법이 잇따라 주총 개최를 막아달라는 가처분을 기각하고, 항고까지 취하되면서 법적으로 주총을 거부할 명분은 사실상 사라졌다. 주총 개최 여부에 양측이 총력전에 나섰다는 걸 감안하면, 주총이 열리는 것 자체부터 상징적 의미가 크다.

▶지분 격차 커…무난히 안건 통과 전망=부녀 측이 주총 개최 무산에 총력을 기울인 이유는 표 대결에 들어가면 승리가 쉽지 않기 때문으로 풀이된다 콜마비앤에이치 최대주주는 콜마홀딩스로, 지분이 44.63%에 달한다. 콜마홀딩스는 윤상현 부회장이 최대주주로 31.75%를 보유하고 있다.

윤여원 대표 지분은 7.78%, 윤동힌 회장 지분은 1.11%에 불과하다. 최근에는 윤동한 회장 부인 김성애 씨와 윤여원 대표 남편 이현수 씨 등이 추가로 지분을 매수했으나 각각 0.05%, 0.01%에 불과하다. 이를 모두 합쳐도 10%가 채 되지 않는다.

부녀 측이 시도한 특별의결정족수 도입도 무산되면서 출석 주주 과반수와 발행주식 총수 4분의1 이상 수로 의결이 가능하다. 콜마홀딩스 지분율을 감안하면 안건 통과는 사실상 유력해 보인다.

소액주주의 표심도 관건이다. 소액주주 지분율은 36.62%다. 다만, 양측의 지분 격차가 워낙 큰 만큼 결과를 뒤바꿀 변수가 되긴 현실적으로 쉽지 않다.

콜마홀딩스는 주총을 거쳐 리더십 쇄신을 추진하고, 이를 통해 콜마비앤에이치를 ‘생명과학 전문기업’으로 리포지셔닝하겠다는 전략을 공식화했다. 고부가가치 사업 중심의 포트폴리오 전환과 전문경영인 체제 복원을 통해 콜마그룹 내 핵심 계열사로 재정비한다는 구상이다. 건강기능식품 ODM 제품군 확대, 해외 수출 다변화 등도 추진하겠다는 전략도 세웠다.

콜마비앤에이치는 2020년 한때 7만원대에 이르던 주가가 현재 1만5000원대에 머물고 있다. 10년 전과 현재 주가 수준이 큰 차이가 없을 정도다. 통상 주식시장에서 경영권 분쟁은 ‘최대 호재’로 꼽히지만, 최근 주가 추이에서도 큰 변동이 없는 기류다.

양측의 지분 확보 경쟁이 치열하게 전개되지 않은 측면도 있지만, 그만큼 근본적으로 기업 경쟁력 자체가 한계에 직면했다는 해석도 제기된다. 경영권 분쟁을 하루속히 종식해야 하는 이유이기도 하다.

▶업계 “하루 속히 경영권 분쟁 끝내야”=주총 이후에도 법적 공방 여파는 여전히 남아 있다. 윤동한 회장은 윤상현 부회장을 상대로 증여한 주식들을 돌려달라는 소송까지 진행 중이다. 최근에는 2016년 물려준 콜마홀딩스 주식 167만주 중 1만주를 돌려달라는 소송을 추가 청구했다.

이에 앞서 윤동한 회장은 2019년에 물려준 주식 230만주의 반환 소송도 제기했다. 이미 증여한 주식을 다시 돌려받겠다는 초유의 소송이다. 재계에서 오너가의 갈등은 적지 않지만, 이처럼 증여한 지분을 다시 돌려받겠다고 소송까지 나선 사례는 전례를 찾기 힘들다.

요약하면 윤동한 회장 측은 남매가 그룹 경영을 나눠 담당하기로 한 원칙을 지켜야 한다는 입장이고, 윤상현 부회장 측은 혈연이 아닌 기업가치와 주주이익을 우선해야 한다는 입장이다.

주총에서 윤상현 부회장 측의 안건이 처리되면, 이제 관심은 윤동한 회장 측의 결단에 쏠린다. 콜마비앤에치의 경영진 쇄신까지 이뤄진 이후에도 계속 경영권 분쟁을 이어갈지다.

윤동한 회장 측이 여전히 분쟁을 고수하게 되면, 콜마그룹의 법적 공방 장기화, 기업 경쟁력 약화도 피할 수 없게 된다.

나아가 K-뷰티 산업에도 심각한 타격이다. 콜마홀딩스 자회사인 한국콜마는 국내 대표 화장품 ODM 기업으로 다수 브랜드와 협업을 진행 중이다. 특히 국내 중소 화장품 브랜드와도 폭넓게 협업하며 세계 시장에서 K-뷰티 산업 성장의 기반 역할을 하고 있다.

업계 관계자는 “브랜드 인지도가 낮은 국내 중소 화장품 업계가 세계 시장에 진출할 수 있는 데에는 한국콜마처럼 세계적 수준의 제조자개발생산(ODM) 기업이 있었기 때문”이라며 “경영권 분쟁이 장기화될수록 콜마는 물론 K-뷰티 산업 자체에도 타격이 불가피할 것”이라고 전했다.

이와 관련, 윤상현 부회장은 최근 ‘아마존 뷰티 인 서울 2025’ 행사에서 기자들과 만나 “(콜마비앤에이치) 임시 주주총회가 있는데 그 전에 최대한 잘 풀어서 해결하려고 하고 있다”고 밝혔다. 윤동한 회장과 관계와 관련해서는 “계속 연락을 하고 있다”며 말을 아꼈다.

