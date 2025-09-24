[헤럴드경제=채상우 기자] 자신을 만나주지 않는다는 이유로 다방에 불을 지른 70대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

24일 경찰 등에 따르면 청주 상당경찰서는 현주건조물방화 혐의로 70대 남성 A씨를 긴급체포해 조사 중이다.

A씨는 지난 23일 오후 6시 50분쯤 청주시 상당구 한 건물 지하 1층에 있는 다방에 라이터와 옷가지 등으로 불을 지른 혐의를 받는다.

불은 약 20분 만에 꺼졌으나 이 불로 인해 건물 내부 50㎡가 불에 타 소방서 추산 약 1800만원의 재산 피해가 발생했다.

당시 다방 안에 사람이 없어 다행히 인명 피해는 없었다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 방화 용의자를 A씨로 특정한 뒤 화재 발생 약 3시간 만에 자택에 있던 그를 체포했다.

A씨는 경찰 조사에서 “다방 점주가 연락도 받지 않고 만나주지도 않아 화가 났다”라는 취지 진술을 한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위를 조사하는 한편 그에 대한 구속영장 청구도 신청할 방침이다.