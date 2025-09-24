[헤럴드경제=강승연 기자] SPC그룹은 추석 명절을 맞아 제품 기부 등 나눔 활동을 진행했다고 24일 밝혔다.

SPC그룹 임직원들은 지난 23일 서울 양재동 SPC1945 사옥 인근 양재종합사회복지관에서 취약계층을 위한 식품 꾸러미를 만드는 봉사활동을 했다. 꾸러미에는 송편 등 명절 음식과 함께 삼립 약과·하이면 우동·크래프트 수프 등 후원 제품들이 담겼다.

SPC그룹은 해당 꾸러미를 양재 내곡동 지역 170여 가정에 전달할 예정이다. 일부 가정에는 봉사에 참여한 SPC 임직원들이 직접 방문해 기부 물품을 전달하고, 명절 인사와 함께 안부를 살피기도 했다.

SPC삼립·파리크라상·비알코리아 등 계열사들도 전국의 사업장 인근 지역에서 나눔 활동을 했다.

SPC삼립은 서울·경기·충남·충북 지역의 총 14개 기관에 삼립 선물세트, 하이면 등 6100여개의 제품을 후원했다. 파리크라상은 서울·경기 지역 4개 복지기관에 롤케이크와 구움과자 등 파리바게뜨 제품과 쌀을, 비알코리아㈜는 충북 음성 복지기관에 삼립 선물세트를 지원했다. 섹타나인·SPC팩·SPL도 사업장 주변 복지기관에 온정을 나눴다.

SPC그룹 관계자는 “명절에 더 외로움을 느낄 수 있는 분들이 조금이라도 마음 따뜻한 명절을 보내실 수 있도록 전국 사업장에서 나눔 활동을 진행했다”며 “앞으로도 우리 주변의 어려운 이웃들을 돌보는 활동을 꾸준히 실천해 나가겠다”고 말했다.

한편 SPC그룹은 2013년부터 설과 추석 등 명절마다 기부 및 봉사활동을 이어오고 있다. 현재까지 약 15억원 규모의 성금과 물품을 후원했다.