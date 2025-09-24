‘모빌리티의 미래, 기술을 넘어 경험 중심으로’ 강연 “고객들의 니즈 충족이 미래 모빌리티의 개발 뱡향” “다양한 모빌리티 분야에서 지속적인 혁신 추진”

[헤럴드경제=서재근 기자] “스마트폰이 많은 사람들의 삶의 일부로 들어왔듯이 개인화 되고, 다양한 라이프를 즐길 수 있는 모빌리티 공간과 경험을 제공하는 자동차를 만들고자 합니다.”

양희원 현대자동차·기아 R&D 본부 사장은 24일 서울 중구 신라호텔 다이너스티홀에서 열린 ‘헤럴드 기업포럼 2025’ 첫 번째 세션 ‘AI와 미래 모빌리티’의 연사로 나서 “자동차를 구매하고자 하는 사용자들의 니즈는 과거와 비교할 수 없을 만큼 다양해지고 있다”며 이같이 밝혔다.

지난 수십년간 차량 개발 현장을 이끈 양 사장은 플랫폼개발실장(이사)과 차체설계실장(상무), 바디기술센터장(전무), 설계담당(부사장), 제품통합개발담당(부사장) 등을 역임했다.

양 사장은 ‘차세대 통합 플랫폼’ 개발로 현대차·기아 라인업 대응 효율화와 생산성 향상을 주도했으며, 전기차(EV) 등 전동화 모델의 초격차 경쟁력 확보플랫폼 개발과 설계, 프로젝트매니저(PM) 경험으로 차량 개발 전반에 대한 역량을 두루 갖춘 전문가로 평가받는다.

특히 차세대 통합 플랫폼 개발을 통해 현대차·기아 라인업 대응 효율화와 생산성 향상을 주도했으며, 양사 전동화 모델의 초격차 경쟁력 확보에 이바지했다는 평가를 받는다.

양 사장은 이날 ▷모빌리티 환경 ▷전동화 ▷소프트웨어 중심의 자동차(SDV) ▷로보틱스 등 4가지 키워드를 중심으로 현대차·기아가 개발 중인 미래 모빌리티 기술 현황을 소개했다.

그는 “지난 1988년 현대차에 처음 입사했을 때만 하더라도 자동차의 역할은 ‘잘 굴러가는 것’이었지만 이후 기술적 진화를 거듭하면서 기술 및 성능 우위에 초첨을 맞춰 소비자들에게 선택받으려고 노력해 왔다”면서 “오늘날 소비자들이 자동차를 구매하는 데 있어 가장 중요하게 여기는 요소는 단순히 기술, 가격 이런 부분을 넘어 나의 삶의 방식에 얼마나 부합하는지 여부로 진화했다”고 설명했다.

그러면서 “15년 전에 처음 스마트폰을 사용했는데 그 이전과 이후의 삶이 완전히 달라졌다”며 “이제는 자동차도 사용자의 삶의 일부로 다양한 니즈를 채워줄 수 있는 도구가 돼야 한다고 생각한다. 결국 미래 모빌리티 기술 개발 방향 역시 고객들의 니즈를 충족시키는 데 중점을 두고 있다”고 덧붙였다.

양 사장은 현대차·기아의 전동화 개발 현황도 소개했다. 그는 “양산형 전기차 도입 이후 일부 얼리어답터 고객들은 열광했지만, 많은 고객들은 처음 우리가 예상했던 것과 달리 전기차를 쉽게 받아들이지 않았다”며 “전기차 구매를 망설이는 이유를 없애고, 접근성을 높이는 데 주력하고 있으며, 대표적인 전략이 ‘파워트레인 전동화’를 통한 전동화 스펙트럼의 확장”이라고 설명했다.

현대차·기아는 내년부터 하이브리드, 전기차, EREV(주행거리 연장형 전기차), 수소전기차 등 친환경 파워트레인 기반의 신차를 지속해서 시장에 출시하며 소비자들에게 보다 다양한 선택지를 제공할 계획이다.

특히 충전 인프라 등 현실적인 제약으로 전기차 구매를 망설이는 고객들을 겨냥해 단순히 주행 거리를 늘리는 것을 넘어 전기차 경험을 확장해 고객들의 니즈를 충족할 수 있는 EREV를 양산해, 고객의 선택 폭을 확장하겠다는 구상이다.

앞서 현대차가 지난해 CEO 인베스터 데이를 통해 오는 2027년 양산을 예고한 바 있는 EREV는 전기차 특유의 조용하고 편안한 주행 감성을 제공할 뿐만 아니라, 내연기관 엔진이 전기를 생산해 배터리를 충전하는 방식으로 EV 충전 스트레스를 경감할 수 있는 장점이 있다. 현대차는 전기차 대비 55% 작은 용량의 배터리를 채택해 원가 경쟁력을 확보, EREV를 합리적인 가격으로 소비자들에게 선보인다는 계획이다.

아울러 양 사장은 “시간이 지나면 자동차도 스마트폰처럼 지속해서 새로워질 수 있는 사용자의 파트너가 될 것이라 확신한다”며 “이것이 우리가 소프트웨어가 중심이 되는 모빌리티를 꾸리려고 하는 이유”라고 강조했다.

이어 “차량 통합 운영체제를 통해 소프트웨어와 하드웨어 디커플링 구현 및 차량 서비스 개발 유연성과 확정성을 확보하는 데 중점을 두고, 다양한 기술을 개발해 나갈 것”이라고 밝혔다.

로보틱스 분야 개발도 현재진행형이다. 양 사장은 “인간과 로봇의 공존, 인간을 위한 노력, 인간의 삶의 공간에서 안전함·편리함·효율성을 개선하는 로보틱스 개발에 중점을 두고 있다”며 “엑서블 숄더와 같은 웨어러블 로봇이 대표적인 사례로, 앞으로 배송 로봇, 전기차·수소전기차 자동충전 로봇 등 다양한 로봇을 개발해 나갈 것”이라고 설명했다. 현대차·기아는 전날 경기 의왕연구소에서 농촌진흥청과 ‘착용 로봇 기반 농업 발전 및 사회적 가치 창출을 위한 업무협약(MOU)’을 체결한 바 있다.

양 사장은 “앞으로도 미래 모빌리티 솔루션을 위한 지속적인 혁신을 추진해 나갈 것”이라며 “가까운 시간 내 여기 계신 여러분들이 바로 눈 앞에서 기술을 경험하고, 체험할 수 있도록 지속해서 노력해 나갈 것”이라고 말했다.