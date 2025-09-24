[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 라이더컵은 미국과 유럽을 대표하는 남자 골프 선수들이 펼치는 세계 최고 권위의 대륙 대항전이다. 일반적인 골프 대회와 달리 양 대륙의 자존심과 명예를 걸고 싸우는 매치 플레이 방식이 특징이며 격렬한 경쟁과 뜨거운 팀워크로 많은 골프 팬들의 사랑을 받고 있다. 2년 전 이탈리아 로마에서 열린 2023 라이더컵에는 사흘간 무려 27만여명의 유료 갤러리가 입장해 인산인해를 이뤘다.

2025 라이더컵은 26일부터 사흘간 미국 뉴욕주 파밍데일의 베스페이지 블랙 코스(파70·7398야드)에서 열린다. 세계랭킹 1위 스코티 셰플러가 이끄는 미국팀과 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)로 대표되는 유럽팀의 격돌이 어느 때 보다 뜨거울 전망이다.

라이더컵은 1927년 미국과 영국의 친선 골프대회로 시작됐다. 당시 영국인 사업가인 새뮤얼 라이더(Samuel Ryder)가 우승 트로피를 기증하면서 대회 이름이 유래됐는데 초창기에는 미국이 압도적인 우세를 보였으며 이에 따라 일방적인 승부로 대회의 긴장감이 떨어졌다.

이러한 문제를 해결하고자 1979년부터 영국 팀이 유럽 전체를 대표하는 ‘유럽 팀’으로 확대되었다. 당시 스페인의 ‘신성’ 세베 바예스테로스가 참여하면서 유럽 팀의 전력이 크게 강화되었으며 이후 라이더컵은 미국과 유럽의 팽팽한 경쟁 구도를 형성하며 명실상부한 지구촌 최고의 골프 이벤트로 자리 잡게 되었다.

라이더컵은 사흘에 걸쳐 총 28경기로 진행되며 스트로크 플레이가 아닌 매치 플레이 방식으로 승부를 가린다. 매치 플레이는 각 홀마다 승패를 결정하며, 이긴 홀의 수가 많은 팀이 승리하는데 승리한 팀은 1점, 무승부는 0.5점씩 주어진다. 총점 28점중 14.5점 이상을 먼저 획득한 팀이 우승한다. 만약 14-14로 무승부가 나오면 직전 대회 우승팀이 트로피를 보유하게 된다.

경기 방식은 포섬과 포볼, 싱글 매치로 진행된다. 포섬(Foursome)은 두 명의 선수가 팀을 이뤄 공 하나를 번갈아 치는 방식으로 팀워크와 전략이 매우 중요하다. 포볼(Fourball)은 두 명의 선수가 한 팀을 이루되, 각자 자신의 공으로 경기를 펼친다. 두 선수의 스코어 중 더 좋은 점수를 팀 스코어로 집계해 승패를 겨룬다. 싱글 매치(Single Match)는 마지막 날 진행되는 1대1 개인전으로 각 팀 12명씩 출전해 기량을 겨룬다.

역대 전적은 미국팀이 27승 2무 15패로 우위를 점하고 있다. 그러나 직전 대회인 2023 라이더컵에선 유럽팀이 16.5-11.5로 압승을 거두는 등 최근 10개 대회에선 7승 3패로 압도적 우위를 보이고 있다. 역대 가장 많은 승점을 거둔 선수는 유럽팀의 세르히오 가르시아(스페인)로 25승 7무 13패로 28.5점을 획득했으나 올해는 출전 자격이 없다.

라이더컵은 단순한 골프 대회를 넘어 여러 가지 중요한 의미를 지닌다. 일단 개인전이 주를 이루는 골프 종목에서 라이더컵은 국가 또는 대륙의 명예를 걸고 싸우는 독보적인 대회다. 선수들은 개인의 영광보다는 팀의 승리를 위해 헌신하며, 이는 팬들에게 깊은 감동을 선사한다.

또한 매치 플레이의 특성상 예측 불가능한 명승부가 자주 연출된다. 선수들은 서로를 존중하면서도 승리를 위해 치열하게 경쟁하며, 이러한 열정적인 모습이 골프의 재미를 극대화한다. 이로 인해 라이더컵은 전 세계 골프 팬들의 이목을 집중시키며 골프의 인기를 높이는 데 크게 기여하고 있다. 특히 젊은 골프 팬들에게 골프를 더욱 흥미로운 스포츠로 인식하게 하는 중요한 역할을 한다.