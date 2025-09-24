16개 지자체 특산물 선택 가능

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스는 다가오는 추석을 맞아 개인맞춤형 정책 플랫폼 ‘웰로(Wello)’와 함께 기부 이벤트를 25일부터 진행한다고 24일 밝혔다.

해당 이벤트는 토스 앱에서 웰로로 이동해 기부 지역과 원하는 특산물을 선택한 뒤 10만원을 기부하면, 전액 세액공제 혜택과 함께 3만원 상당의 답례품을 받을 수 있도록 마련됐다. 예를 들어 10만원을 기부하면 연말정산에서 10만원을 그대로 돌려받고, 추가로 3만원 상당의 특산품까지 받아 총 13만원의 혜택을 누릴 수 있다.

토스 앱 내 ‘이벤트 모아보기’ 페이지에서 확인하거나 ‘고향사랑기부제’를 검색하면 해당 이벤트에 참여할 수 있다. 이벤트를 클릭하면 웰로로 자동 연결되며, 현재 총 16개 지자체의 다양한 특산물들을 고를 수 있다. 이 이벤트는 토스뱅크 계좌를 보유한 고객만 참여 가능하다.

고향사랑기부제는 본인이 거주하는 지역을 제외한 전국 지자체에 기부할 수 있는 제도다. 기부금은 해당 지자체로 전달돼 주민 복리 증진 사업에 사용되며, 매년 2월 각 지자체 홈페이지에서 사용 내역을 확인할 수 있다.

토스 관계자는 “연말 세액공제는 물론, 추석을 맞아 지역 특산품을 답례품으로 받아볼 수 있어 명절 선물로도 손색이 없다”며 “이번 이벤트는 상시 운영되며, 토스는 누구나 간편하게 기부에 참여하고 지역 상생의 가치를 체감할 수 있도록 앞으로도 관련 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.