“세부 점포 유지 방안·이행 계획을 검토” “대기업 납품 문제 정상화 범정부 지원도”

[헤럴드경제=주소현 기자] 김병기 더불어민주당 원내대표는 24일 홈플러스 사태 관련 “민주당은 현장과 계속 소통하면서 피해 최소화와 점포 정상화를 위해 할 수 있는 모든 일을 다 하겠다”며 폐점이 보류된 임대 점포의 입점 업체에 보상금을 지급하도록 하겠다고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “민주당은 홈플러스 정상화에 전력을 다하겠다”며 이같이 말했다.

김 원내대표는 “지난주 홈플러스 대주주 김병주 MBK파트너스 회장을 직접 만나 11월 매수자 협상이 끝날 때까지 폐점을 중단하겠다는 약속을 받았다”며 “그런데 폐점이 보류된 지점의 입점 업체 관계자로부터 보상금 지급논의 중단을 통보받았다는 소식을 들었다”고 말했다.

이어 김 원내대표는 “폐점을 미뤘다고 이미 발생한 피해까지 외면하면 되겠느냐”며 “절대 묵과할 수 없는 문제다. 바로 홈플러스 측에 항의했고 시정하겠다는 답변을 받았다”고 덧붙였다.

앞서 김 원내대표는 지난 19일 서울 강서구 홈플러스 본점에서 김 회장과 비공개 간담회를 통해 폐점이 결정된 15개 지점을 홈플러스 매수 시까지 팔지 않겠다는 약속을 끌어냈다. 홈플러스는 전국 125개 모시 중 68개 점포를 임대해 사용하고 있고, 이중 임대료 조정 협상을 하지 못한 15개 점포를 올해 폐점하겠다는 입장이었다.

김 원내대표는 “민주당 ‘MBK 홈플러스 사태 해결 TF(태스크포스)’와 을지로위원회는 세부적인 점포 유지 방안과 이행 계획을 책임지고 검토하고 있다”며 “대기업 납품 업체의 물품 공급 문제 등 정상화에 필요한 조치에 범정부 차원의 지원 방안도 검토할 예정”이라고 설명했다.

아울러 김 원내대표는 “수천 개의 중소업체와 수만 명의 생계가 달린 문제”라며 “. 민주당은 정부와 함께 정상화 방안을 마련하고 필요한 지원을 아끼지 않겠다. 대한민국의 노동자와 중소상공인의 삶을 끝까지 지키겠다는 각오로 전력을 다하겠다”고 강조했다.