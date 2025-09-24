[헤럴드경제=함영훈 기자]외국인 전용 카지노 ‘세븐럭’을 운영하는 준시장형 공기업 그랜드코리아레저(GKL, 사장 윤두현)는 정부의 ‘AI 대전환’ 정책에 발맞춰 카지노 산업의 AI 전환을 본격화하기 위한 ‘AI혁신단’을 신설한다고 24일 밝혔다.

AI 전환이란, 디지털 전환이 IT 기술을 활용해 업무 효율을 높이는 수준이라면 AI 전환은 인공지능을 활용해 예측, 맞춤형 서비스 등 고부가가치 창출이 가능한 수준을 말한다.

GKL은 AI 전환을 위해 ‘Next GKL : AI 혁신으로 도약하는 카지노의 미래’라는 비전을 수립하고 ▷고객 경험 혁신 ▷조직 운영 혁신 ▷산업 디지털 전환 선도를 3대 핵심 가치로 설정했다고 설명했다.

앞으로 ‘AI혁신단’은 비전과 핵심 가치를 바탕으로 ▷맞춤형 카지노 경험 제공 및 관광 접점의 디지털 전환 ▷AI와 ERP 통합을 통한 예측기반 운영체계 구축 ▷공공-민간 협력을 통한 관광산업의 AI 전환 선도를 추진해 나갈 계획이다.

GKL은 정부의 AI 대전환 정책을 통한 혁신경제 구현에 앞장서는 한편, 이를 바탕으로 GKL이 2035년 아시아 최고의 도심형 관광플랫폼 기업으로 자리매김할 수 있도록 하겠다고 밝혔다.

앞서 GKL은 AI 전환과 관련하여, 지난 2023년 업계 최초로 블록체인 기반 서비스 플랫폼인 ‘세븐럭플러스’ 앱을 개발 및 상용화에 성공했다. 2024년에는 영업장에 칩스 및 카드 운반을 담당하는 자율주행 로봇을 도입하기도 했다. 또 지난 8월에는 외국인 관광객 대상 스테이블 코인 결제 및 바우처 서비스 제공을 위한 시스템 개발에 착수하는 등 카지노 산업의 AI 전환에 속도를 내고 있다.