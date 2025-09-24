100개 국가에 수출…소스·스낵 등 다변화

[헤럴드경제=정석준 기자] 삼양식품은 ‘불닭볶음면’ 시리즈의 누적 판매량이 80억개를 돌파했다고 24일 밝혔다.

불닭볶음면은 2012년 출시 후 전 세계적으로 인기를 끌면서 삼양식품 대표 상품으로 자리 잡았다. 불닭 시리즈 판매량은 2023년 50억개, 2024년 70억개를 넘어선 데 이어 올 상반기엔 80억개로 늘어났다. 이는 전 세계 인구 82억명과 맞먹는 규모다.

삼양식품은 미국·중국·동남아·유럽 등 전 세계 100여개국으로 수출 범위를 넓혔다. 각 지역에 맞게 제품, 유통, 커뮤니케이션도 구축했다. 미국의 경우 불닭 소녀팬을 찾아가는 서프라이즈 이벤트를 진행했고, 음악 축제인 코첼라에서 음악 팬들과 어울리며 브랜드 경험을 확장했다.

소스·스낵·간편식 등에도 불닭의 매운맛을 접목함으로써 고객의 선택 폭을 넓혔다. 현재 불닭 소스는 전 세계 50여개국에 수출되어 테이블 소스로 각광받고 있다. 국내외 기업과도 협업해 외식 메뉴, 리테일 상품을 선보이고 있다.

삼양식품은 밀양 2공장 가동을 시작하며 급증하는 세계 수요에 안정적으로 대응할 계획이다. 생산 역량이 확대되면서 불닭 시리즈의 판매는 더욱 가속화될 전망이다.

삼양식품 관계자는 “불닭볶음면 시리즈는 ‘K-스파이시’를 대표하는 브랜드로 자리매김했다”며 “앞으로도 현지 맞춤 제품 개발과 다양한 콘텐츠 협업을 통해 소비자와 함께 성장하며 변화와 도전을 이어가겠다”고 말했다.