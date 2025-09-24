장초반 3497.95까지 올랐지만 이내 하락 전환…개인 ‘팔자’ 삼성전자·하이닉스 반락 방산주는 강세…코스닥 이차전지주 하락

[헤럴드경제=유동현 기자] 코스피가 24일 장 초반 사상 최고치를 재차 경신한 뒤 반도체주를 중심으로 차익 매물이 출회되면서 하락 중이다.

이날 오전 9시 39분 기준 코스피는 전장보다 12.39포인트(0.38%) 내린 3473.63이다. 지수는 전장보다 5.84포인트(0.17%) 오른 3492.03으로 출발해 3497.95까지 올라 전날 기록한 장중 사상 최고치(3494.49)를 경신했으나, 상승폭을 줄이다 하락 전환했다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 0.4원 오른 1393.0원에 거래를 시작했다.

유가증권시장에서 개인이 446억원 순매도하며 지수를 끌어 내리고 있으며, 외국인과 기관은 각각 187억원, 221억원 매수 우위를 나타냈다.

간밤 뉴욕증시는 그간 사상 최고치 랠리를 지속한 데 따른 피로감이 누적된 가운데 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장이 증시에 대해 “상당히 고평가된 것 같다”고 말하면서 3대 지수가 일제히 하락했다.

엔비디아가 오픈AI에 대규모 자금을 투자하기로 했으나 세부 내용에 대한 의구심이 나온 점도 매도세를 자극했다. 이에 엔비디아 주가는 2.82% 하락했으며, 필라델피아반도체지수도 0.35% 내렸다.

한편 장 마감 후 공개된 반도체 기업 마이크론 테크놀로지의 회계연도 4분기 매출은 113억달러로 시장 전망치(112억달러)를 웃돌았지만, 마이크론 주가는 재료 소멸 인식에 시간 외 거래에서 0.6% 오르는 데 그쳤다.

이날 국내 증시도 그간 사상 최고치 랠리 지속에 따른 피로감과 엔비디아 하락에 반도체주를 중심으로 차익 매물이 출회되는 분위기다. 코스피는 이달 들어서만 9.4% 급등해 고점 부담이 누적된 상태다.

한지영 키움증권 연구원은 “마이크론 실적 이벤트도 종료된 만큼 시장은 재차 매크로(거시경제) 장세로 들어갈 것이며, 그 과정에서 밸류에이션(평가가치) 부담이 중간중간 증시의 발목을 붙잡을 가능성이 있다”고 설명했다.

전날 8만6000원 코앞까지 올라 52주 신고가를 경신했던 삼성전자(-0.24%)가 8만4500원으로 밀려났으며, SK하이닉스(-0.55%)도 하락 중이다.

LG에너지솔루션(-0.84%), 현대차(-0.34%), HD현대중공업(-0.51%), 셀트리온(-1.68%) 등도 약세다.

반면 도널드 트럼프 미국 대통령의 러시아에 대한 강경 발언 영향에 한화에어로스페이스(4.18%), 현대로템(2.68%), LIG넥스원(1.32%) 등 방산주가 동반 상승 중이다.

아울러 삼성바이오로직스(0.34%), KB금융(0.26%), 두산에너빌리티(1.74%) 등도 오르고 있다.

같은 시각 코스닥지수도 전장보다 4.86포인트(0.56%) 하락한 867.39다. 지수는 전장보다 1.67포인트(0.19%) 내린 870.54로 출발해 하락폭을 키우고 있다.

코스닥시장에서 외국인과 기관이 각각 448억원, 119억원 순매도하고 있으며 개인은 625억원 매수 우위를 보이고 있다.

에코프로비엠(-0.59%), 에코프로(-0.60%) 등 이차전지주와 알테오젠(-0.26%), 펩트론(-4.87%), 삼천당제약(-4.26%) 등이 내리고 있다.

파마리서치(0.34%), 리가켐바이오(0.81%), 리노공업(0.38%), 보로노이(0.60%), HPSP(1.31%) 등은 상승 중이다.