- 부암역 초역세권, 평지 입지, 서면 생활권 인프라에 실수요층 대거 관심

- 일반분양 물량 76%가 20층 이상 고층, 개방형 조망권 세대 배정된 것 호응 높아

태영건설이 부산광역시 부산진구 서면 일대에 선보인 ‘서면 어반센트 데시앙’이 1순위 청약에서 최고 6.13대 1의 경쟁률을 기록하며, 금일 진행되는 2순위 청약에 대한 기대감을 높였다.

한국부동산원 청약홈에 따르면, 23일 진행된 단지의 1순위 청약에서는 총 257건의 청약통장이 접수됐으며, 전용 59㎡A 타입이 최고 6.13대 1의 청약경쟁률을 기록했다. 하루 앞서 진행된 특별공급 청약에서는 54건이 접수된 바 있다.

이와 같은 청약 결과는 실수요자 위주로 재편된 부산 청약 시장에서 고무적이라는 게 업계의 평가다.

부산진구 A부동산 관계자는 “특히 서면 어반센트 데시앙은 일반분양 물량 대부분이 20층 이상의 고층, 개방형 조망권 세대로 배정됐다는 점에서 실수요층의 호응이 상당했던 만큼, 이와 같은 청약 성적은 계약률에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 보인다”며 “주변에서는 조심스럽게 조기 완판에 대한 기대감도 나오는 상황”이라고 말했다.

금일 2순위 청약을 실시하는 서면 어반센트 데시앙은 부산광역시 부산진구 부암동 일원에 위치하며, 지하 3층~지상 최고 46층, 5개 동, 전용면적 59~84㎡ 아파트 762가구(일반분양 211가구)와 전용면적 79·84㎡ 오피스텔 69실을 더해 총 831가구 규모로 조성된다.

단지는 부산에서도 희소성이 높은 평지 입지와 함께 부산지하철 2호선 부암역이 바로 앞에 있는 초역세권 입지를 갖춘 것이 특징이다. 또 약 500m 거리에는 1·2호선 환승역인 서면역이 자리하고, 인근에는 KTX-이음 열차가 정차하는 부전역이 위치해 ‘트리플 역세권’ 프리미엄을 누릴 전망이다. 특히 부전역은 복합환승센터 개발 등이 추진되고 있어 이에 따른 수혜가 예상된다.

교육환경도 좋다. 부전초등학교, 서면중학교를 도보로 통학 가능하며, 단지 맞은편에는 다채로운 영어학습 프로그램을 제공하는 글로벌빌리지와 영어도서관, 수학문화관 등이 위치한다.

또한 부산의 중심 상권인 서면 생활권의 인프라를 모두 가깝게 누릴 수 있다. 반경 1km 내에는 롯데백화점, 롯데마트, 이마트 트레이더스, 롯데시네마, CGV, 부산 콘서트홀, 약 47만㎡ 규모의 부산시민공원이 있으며, 서면 최초 첨단 종합병원인 온종합병원과 대규모 의료기관이 집적된 ‘서면메디컬스트리트’도 인접해 있다.

서면 어반센트 데시앙은 최고 46층 초고층으로 랜드마크 가치를 강화했으며, 남향 위주의 단지 배치로 채광과 통풍을 극대화했다. 또한 내부 설계로는 4베이 판상형 평면과 드레스룸, 현관 창고 등을 도입해 수납과 공간 활용성을 높였다.(타입별 상이)

단지 내에는 휘트니스, 남녀 사우나, 작은 도서관, 어린이집, 경로당 등 다양한 커뮤니티 시설과 함께, 어린이 놀이터인 ‘데시앙 플레이스’, 바닥분수, 석가산, 드라이가든, 시크릿가든 등 다채로운 조경시설도 마련된다.

이뿐만 아니다. 서면 어반센트 데시앙은 가격 경쟁력과 분양조건도 우수하다는 평가다. 실제 단지는 근래에 주변에서 공급한 단지 대비 전용 84㎡ 기준으로 분양가가 1억원에서 최대 3억원 정도 저렴한 가격 경쟁력이 돋보인다.

이에 더해 추가로 1, 2차 계약금 분납제, 계약시 1천만원 정액제, 중도금 60% 전액의 무이자 혜택 등을 제공하는 합리적 계약조건 제공한다. 이에 따라 수요층의 초기 자금 부담은 더욱 줄어들 것이라는 전망이다.

한편, 서면 어반센트 데시앙은 청약을 하고 인증한 고객을 대상으로는 추첨을 통해 푸짐한 경품을 증정하는 청약 이벤트도 진행할 예정이다. 1등(1명)에게는 경품으로 LG QNED AI TV(189cm)를 증정하고, ▲2등(1명)은 LG스타일러 ▲3등(1명) LG 스텐바이미2 ▲4등(2명) 삼성 물걸레 로봇 청소기 ▲5등(30명) 신세계 상품권 10만원 등을 증정할 계획이다.

서면 어반센트 데시앙의 견본주택은 부산광역시 부산진구 신천대로 일원에 위치하며, 입주는 2027년 9월 예정이다.