소상공인 컨설팅센터서 사후지원도 다음달 보증서 발급시 우대금리 확대

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 소상공인의 사업 경쟁력 강화를 위한 ‘찾아가는 KB 소상공인 멘토링스쿨 8기’ 운영 규모를 기존 40개사에서 50개사로 확대해 11월까지 운영한다고 24일 밝혔다.

프로그램은 유명 셰프와 바리스타가 직접 사업장을 방문해 맞춤형 컨설팅을 제공하는 것이 특징이다.

사업장 진단과 경영, 세무, SNS(사회관계망서비스) 컨설팅 등 실질적인 개선 방안을 제시해 소상공인의 성장을 지원한다. 활동 종료 후에도 전국 소재 ‘KB 소상공인 컨설팅센터’와 자영업자를 매칭해 지속적으로 지원한다.

국민은행은 2016년 9월 은행권 최초로 소상공인 컨설팅센터를 출범해 세무, 자금조달, 마케팅, 법률 등 경영 전반에 걸친 전문 컨설팅을 무료로 지원해 왔다. 지금까지 5만9000여건의 컨설팅을 진행했다. 올해는 수원·울산·충청 지역에 센터를 추가로 개소해 전국 16개 센터에서 상담받을 수 있다.

2021년부터는 컨설팅센터 상담 고객에게 보증서 담보대출 발급 시 우대금리를 제공하고 있다. 오는 10월부터는 금리 혜택을 0.1%포인트에서 0.2%포인트로 높일 계획이다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 소상공인의 든든한 동반자로서 성장과 성공을 지원하기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.