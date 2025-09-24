아토피 피부 대상 시험에서 전 제품 ‘엑설런트’

[헤럴드경제=최은지 기자] 프리미엄 비건 매트리스 N32가 독일의 저명한 피부과학 시험 연구기관인 더마테스트로부터 ‘엑설런트(Excellent)’ 등급을 획득했다.

시몬스는 최근 ▷N32 폼 매트리스 ▷N32 스프링 매트리스 ▷N32 레귤러 토퍼▷펫 매트리스 ‘N32 쪼꼬미’ 등 N32 매트리스 전 제품이 독일 더마테스트가 진행하는 피부 접촉 패치 테스트를 통과했다고 24일 밝혔다.

N32는 ‘기업은 세상을 이롭게 해야 한다’는 경영철학 아래 지속돼 온 시몬스의 ESG 경영을 투영해 선보이는 프리미엄 비건 매트리스 브랜드다. 시몬스와는 브랜드 문화, 비주얼, 컨셉 등 전반적인 전개 방식에서 뚜렷한 차별성을 보여주며 독립적인 ‘멀티 브랜드’라는 평을 받고 있다.

더마테스트는 지난 1978년 독일에서 설립된 세계적 권위의 피부과학 시험 연구기관이다. 피부과 전문의·생물학자·식품화학자 등 60여명의 전문가로 구성된 팀이 참여해 피부에 접촉하는 제품을 대상으로 피부 자극과 안전성을 엄격히 검증하며, 이를 모두 충족한 기업에 한해서만 인증마크를 부여한다.

무엇보다 N32는 민감성 중에서도 가장 까다로운 조건을 적용하는 ‘아토피 피부군’을 대상으로 한 패치 테스트에서 저자극 제품임을 인정받아 피부가 예민한 사람도 안심하고 사용할 수 있음을 객관적으로 입증했다.

해당 테스트는 다른 피부 관련 인증과 달리 직접 피부 접촉을 통해 안전성을 검증하는 것이 특징이다.

이외에도 N32는 전 제품의 원단과 패딩에 아이슬란드 청정지역의 유기농 해조류를 원료로 한 비건 소재 ‘아이슬란드 씨셀™’을 사용해 비건표준인증원으로부터 전 제품 비건 인증을 받았다.

여기에 N32는 ‘환경부 국가 공인 친환경 인증’을 유지하는 한편 ‘라돈·토론 안전제품 인증’, ‘불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 생산’도 실천하는 등 소비자들의 건강과 안전을 세심히 챙기고 있다.