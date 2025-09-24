연회비 3만원

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성카드는 스타벅스와 함께 ‘스타벅스 삼성카드’를 오는 25일 출시한다고 24일 밝혔다.

스타벅스 삼성카드는 이용금액에 따라 별 적립 혜택을 제공한다. 스타벅스 이용 시 전월 이용금액에 따라 1만원당 최대 5개의 별 적립 혜택을 받을 수 있다. 별 적립은 월 최대 50개까지 제공된다.

또한 스타벅스 자체 충전 카드인 ‘스타벅스 카드’에 잔액 충전시 3만원당 별 1개를 적립해준다.

스타벅스 이외 가맹점에서 이용 시에도 별 적립 혜택을 제공한다. 스타벅스를 제외한 국내외 모든 가맹점 가맹점에서 이용한 금액 3만원당 별 1개 적립이 월 최대 100개까지 제공된다.

상품 신청 및 전월 이용금액 등 상품의 세부적인 내용 확인은 삼성카드와 스타벅스 홈페이지 및 앱에서 가능하며, 연회비는 국내전용·해외겸용(마스터카드) 모두 3만원이다.

삼성카드 관계자는 “커피 문화를 선도하는 스타벅스와의 협업으로 고객에게 차별화된 혜택을 제공하는 상품을 출시했다“며 ”앞으로도 삼성카드와 스타벅스는 다양한 영역에서 협업을 지속할 계획“ 이라고 전했다.