AI가 조경 공간 기획·설계 초안 제시 탑석 푸르지오 파크7에 최초 구현

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 푸르지오에 인공지능(AI) 기반 지능형 조경 설계 시스템을 본격적으로 도입한다고 24일 밝혔다.

대우건설은 이를 위해 미국 AI 개발 기업 안트로픽(Anthropic)이 개발한 클로드(Claude)와 챗지피티(ChatGPT) 등 고도화된 생성형 AI를 조경 설계에 활용하고 있다.

각 AI는 프로젝트 성격에 따라 지역성 분석, 아이디어 제안, 이미지 생성 및 시각화 등의 작업에 투입되며 설계자는 이를 통해 더욱 직관적이고 정밀한 결과물을 확보할 수 있다. 이같은 기술은 모델콘텍스트프로토콜(MCP)를 기반으로 통합 운영된다.

대표적인 적용사례로는 ‘의정부 탑석 푸르지오 파크7’가 있다. 단지 내 7개 공원의 주요 콘셉트와 설계 초안은 AI가 제안했으며 이를 바탕으로 컴퓨터그래픽 시각화를 빠르게 완성해냈다. 입주민들은 생태·보안·안전·장애인 친화성 등 다각적인 요소가 반영된 창의적이고 균형 잡힌 조경 공간을 경험할 수 있다.

한편 대우건설은 지난 7월 국내 건설사 최초로 AI 기반 미디어 파고라를 조경 설계에 도입한 바 있다. 탑석 푸르지오 파크7에도 이 기술이 적용돼 입주민은 시간, 날씨, 계절 등 환경 변화에 따라 맞춤형 미디어 콘텐츠를 경험할 수 있게 된다.

대우건설 관계자는 “AI는 설계자의 창의성을 보완하며 설계 철학을 더욱 깊이 있게 구현할 수 있도록 돕는 동반자”라며 “앞으로도 푸르지오만의 공간 철학에 첨단 기술을 접목해 지능형 조경 설계의 새로운 기준을 제시해 나가겠다”고 밝혔다.