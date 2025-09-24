[헤럴드경제(뉴욕)=서영상 기자] 이재명 대통령은 24일 제80차 유엔총회에 참석하기 위해 미국을 방문해 안토니우 구테레쉬(António Guterres) 유엔 사무총장과 면담을 개최했다. 지난 6월 주요 7개국(G7) 정상회의에서 환담을 나눈 이후 두번째 만남이다.

이 대통령은 “사무총장이 어려운 여건에서도 다자주의 협력 체계의 중심인 유엔을 이끌어가고 있다”면서 “국제사회의 대립과 갈등이 심화되면서 분쟁으로까지 확대되는 상황에서 유엔의 역할이 어느 때보다 중요하다”고 했다.

이어 앞서 기조연설에서 언급한 취지로 “한국이 앞으로 국제사회의 도전과제에 대응하는 데에 있어 더 큰 역할을 해나갈 것”이라고 했다.

그러면서 이 대통령은 “한반도의 평화와 안보는 국제사회 전체의 평화안보와도 연계되어 있다”고 하고, 갈등과 대립을 넘어 대화와 협력의 장으로 나아갈 수 있도록 유엔의 지원을 당부했다.

아울러 “구테레쉬 사무총장이 추진중인 유엔 개혁에 대한 지지를 표명하고, 유엔이 보다 효과적이고 효율적인 기구로 발전해 나갈 수 있도록 한국도 필요한 역할을 해나가겠다”고 했다.

이에 대해 구테레쉬 사무총장은 유엔이 우리 정부와 연대와 협력을 강화해 나갈 것이라고 화답했다.

이 대통령은 익일 안전보장이사회 고위급 공개토의를 주재한다. 이 회의에 구테레쉬 사무총장도 참여해 인공지능(AI)이 국제 평화와 안보에 미치는 영향에 대한 의견을 나눌 예정이다.