임직원이 직접 코딩 수업 진행하는 프로그램 고양공유학교서 9월 진행…민∙관∙학 협력 기반

[헤럴드경제=차민주 기자] CJ올리브네트웍스는 경기공유학교와 함께 ‘찾아가는 인공지능∙소프트웨어(AI∙SW) 창의캠프’를 성황리에 마쳤다고 24일 밝혔다.

찾아가는 AI·SW 창의캠프는 CJ올리브네트웍스 임직원이 직접 교육 현장을 찾아가 코딩 수업을 진행하는 참여형 사회공헌 프로그램이다. 정보기술(IT) 교육 접근성 격차를 줄이고 양질의 AI·SW 교육 기회를 제공하겠단 취지로 기획됐다.

경기도교육청에서 운영하는 경기공유학교는 지역사회와의 협력을 통해 맞춤 교육과 다양한 학습 기회를 보장하는 학교 밖 학습 플랫폼이다. CJ올리브네트웍스에 따르면 현재까지 9만명의 학생이 문화예술, 체육, AI 디지털 등 5000여개 프로그램에 참여했다.

이번 교육 기부 프로그램은 CJ올리브네트웍스-경기도교육청-한국창의과학재단-서정대학교가 함께하는 민∙관∙학 협력 체계를 기반으로 운영, 교육 전문성과 현장성을 동시에 확보했다고 CJ올리브네트웍스는 강조했다.

찾아가는 AI·SW 창의캠프는 9월 한 달간 고양공유학교 삼송캠퍼스에서 진행됐다. 고양시에 있는 20개 초등학교의 5, 6학년 학생들이 참여했다.

참가 학생들은 네오씽카 교구를 활용한 자율주행 자동차를 제작해 센서와 모터의 작동 원리를 이해하고, 태블릿과 교구를 연결해 블록코딩으로 알고리즘을 설계하는 시간을 가졌다고 CJ올리브네트웍스는 설명했다.

이번 프로그램에 참여한 김라함 고양한내초등학교 학생은 “처음에 어렵게만 느끼던 코딩을 자율주행 자동차를 통해 배우면서 장애물 탐지 주행 등 창의력을 기를 수 있는 시간이 되었다”며 “기회가 된다면 다른 친구들에게도 추천해 주고 싶다”는 소감을 밝혔다.

CJ올리브네트웍스는 향후 경기도교육청과의 협력을 통한 경기공유학교 프로그램 확대, CJ SW창의캠프 고도화 등으로 학생의 성장을 지원한단 방침이다.