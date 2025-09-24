LG전자, ‘모두의 더 나은 삶’ 위한 가전 접근성 개선 앞장

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 특허청과 손잡고 장애 아동·청소년을 위한 전자제품 체험 교육을 진행했다고 24일 밝혔다.

LG전자는 지난 23일 서울 서초구 소재 사립 특수학교 ‘다니엘학교’에서 소속 아동·청소년 30명을 대상으로 전자제품 발명 및 접근성 주제의 체험 교육을 진행했다.

교육에서는 세상을 바꾼 발명품 사례, 스마트 가로등 센서 기술, 가전제품의 전기·기계적 원리, 안전한 사용법 등을 다뤄 학생들이 다양한 발명 사례를 배우고 가전의 작동 원리와 올바른 사용법을 익힐 수 있도록 했다.

이번 활동은 LG전자와 특허청이 지난 3월 체결한 ‘장애인 가전제품 사용 접근성 제고’ 업무협약의 일환이다.

‘가전학교 원데이 클래스’는 아동·청소년 누구나 놀이를 통해 가전제품의 전기적∙기계적 원리를 학습하고 안전하게 사용하도록 하는 체험형 교육이며, ‘찾아가는 발명체험교실’은 특허청이 주최하고 한국발명진흥회가 주관해 교육 취약 계층 아동·청소년에게 균등한 창의·발명 교육을 제공하는 활동이다.

LG전자는 같은 달 한국발명진흥회의 아이디어 거래 플랫폼 ‘아이디어로’를 통해 공모전을 열고 약 250건의 제안을 받았다. 성별, 나이, 장애 유무와 상관없이 누구나 손쉽게 제품을 사용하도록 돕는 보조 액세서리 ‘LG 컴포트 키트(Comfort Kit)’ 등 4건을 최종 수상작으로 선정해 실제 제품·서비스 적용을 검토 중이다.

LG전자는 ‘모두의 더 나은 삶(Better Life for All)’이라는 ESG 비전을 목표로 가전 접근성 개선을 위한 다양한 활동을 펼치고 있다. 발달장애 아동·청소년이 안전하게 제품을 사용하도록 쉬운 글 도서를 무상 배포하는 ‘가전학교 프로젝트’, 장애인과 시니어 고객을 위한 제품·서비스 안내 영상 캠페인 ‘모두를 위한 모두의 LG’ 등 다양한 접근성 개선 활동을 이어가고 있다.

이향은 LG전자 HS CX담당은 “아동·청소년 누구나 가전을 올바르게 이해하고 안전하게 사용하도록 돕는 다양한 교육 활동을 지속적으로 마련하며 포용적 고객 경험을 제공할 것””이라고 밝혔다.