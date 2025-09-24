‘금토일종합식품’ 방문, ‘찾아가는 기업 SOS 현장 방문’ 실시

[헤럴드경제=박준환 기자]박형덕 동두천시장이 22일 관내 식품 제조업체인 ‘금토일종합식품’을 방문해 ‘찾아가는 기업 SOS 현장 방문’을 실시했다.

이 자리에서 박 시장은 생산시설을 둘러보고 직원들을 격려하며 기업의 애로사항을 직접 청취했다.

‘찾아가는 기업 SOS 현장 방문’은 지역 기업의 경영 현황을 밀착 지원하고 현장에서 직접 애로사항을 청취해 신속히 해결책을 마련하기 위한 제도다.

박형덕 시장은 현장 간담회를 통해 원자재 수급, 인력 확보, 판로 개척 등 기업 운영의 핵심 현안을 면밀히 살피며 시 차원의 지원 방안을 모색했다. 특히 이번 방문은 민족 최대의 명절인 추석을 앞두고 진행돼 기업 근로자를 격려하고 현장의 목소리를 세심히 챙기는 자리가 됐다.

박 시장은 “추석을 앞두고 지역 기업이 활기를 되찾고 근로자들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 시가 적극 지원하겠다”며 “기업은 곧 지역 경제의 핵심 동력인 만큼 앞으로도 현장의 의견을 꼼꼼히 듣고 기업하기 좋은 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.