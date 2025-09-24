9월 28일 서울 암사동유적에서 출발…하루 만에 2800여 명 모집 마감 교통 통제 없이 암사초록길로 진입하는 새로운 코스 적용해 주민의 생활 불편 해소

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구(구청장 이수희)는 오는 9월 28일 우리나라 대표적인 선사시대 유적인 서울암사동유적에서 ‘2025 선사마라톤축제’를 개최한다.

이번 축제는 강동구가 후원하고 강동구육상연맹이 주관하는 행사로, 오는 10월 17일부터 19일까지 열리는 ‘제30회 강동선사문화축제’의 성공적인 개최를 기원, 6000년 신석기 문화가 살아 숨 쉬는 서울 암사동유적을 대내외에 널리 알리기 위해 마련됐다.

특히, 올해 대회는 참가자 2800여 명 모집이 하루도 채 안 되어 조기 마감될 만큼 마라톤 애호가들 사이에서 큰 호응을 얻고 있다.

올해는 새로운 코스를 도입해 참가자의 편의와 안전을 강화했다. 기존의 암사토끼굴에서 한강으로 진입하는 구간 대신, 개회식이 열리는 암사동 유적지에서 곧바로 암사초록길로 진입할 수 있도록 변경했다.

이에 따라, 별도의 도로 교통 통제 없이 대회가 진행돼 주민들의 생활 불편도 최소화될 전망이다.

코스는 하프, 10km, 5km(달리기 및 걷기) 등으로 다양하게 구성했으며, 참가자들은 광나루 한강공원과 잠실 한강공원을 잇는 코스를 통해 한강의 아름다운 풍경을 만끽하며 특별한 레이스를 경험할 수 있다.

이수희 강동구청장은 “올해 선사마라톤 축제는 안전한 코스로 준비해 참가자와 주민 모두가 안심하고 즐길 수 있는 축제가 될 것”이라며 “이어지는 제30회 강동선사문화축제에도 많은 관심과 성원을 부탁드린다”고 말했다.