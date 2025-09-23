[헤럴드경제=고승희 기자] “혼자 먼저 가지 마, 오래 살고 볼 일이야.”

한국 최초로 ‘자살 예방’ 프로젝트가 라디오 전파를 탄다. 여성 듀오 미미시스터즈의 목소리를 통해서다.

23일 미미시스터즈와 TBS에 따르면 미미시스터즈가 24일부터 TBS FM에서 자살예방 라디오 프로그램 ‘우리, 자연사하자’를 시작한다. 매주 수요일 오후 4시부터 1시간 동안 생방송으로 진행되는 프로그램이다.

‘우리, 자연사하자’는 미미시스터즈가 2018년 발표한 동명의 곡에서 출발했다. 미미시스터즈는 곡의 메시지를 확장, 음악·문화·위로·자살예방을 아우르는 라디오를 직접 기획했다. TBS는 공동 제작을 맡았다.

프로그램에선 일상 속 자살예방 팁과 위기 대처법을 다루는 ‘마음 체크인’ 코너가 마련된다. 또 매주 새로운 인디 음악과 한국 대중음악사의 명곡을 함께 소개하며, 문화와 일상을 연결하는 다양한 이야기를 전할 예정이다.

이번 프로젝트는 아티스트가 직접 기획하고, 방송사가 공동제작하는 형태의 국내 최초 자살예방 라디오라는 점에서 의미가 남다르다. 해외에서는 미국 래퍼 로직(Logic)의 ‘1-800’, 팝스타 빌리 아일리쉬의 음악을 통한 자살예방 사례가 있었아.

미미시스터즈는 “라디오라는 매체가 가진 솔직한 교감의 힘을 믿는다. 다양한 세대와 매주 만나 ‘오래 살고 볼 일’이라는 메시지를 함께 나누고 싶다“며 ”특히 ‘자살예방의 달’인 9월에 방송을 시작하게 되어 의미가 크다”고 말했다.

미미시스터즈는 2008년 밴드 장기하와 얼굴들로 데뷔한 뒤 독립해, 한국 인디 음악신에서 독창적인 음악과 무대 퍼포먼스로 주목받아온 여성 듀오다.음악과 사회적 메시지를 전해온 듀오는 ‘우리, 자연사하자’를 발표한 이후 2022년부턴 서울시 자살예방센터 홍보대사로 위촉돼 활동하기도 했다.